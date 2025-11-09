Μαρινάκης: Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά

Για λαϊκισμό κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά που καλούσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί γιατί ο πρωθυπουργός δεν πήγε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης των φορολογικών μέτρων που εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες. Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

«Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες: Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;

Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει; Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

