Πατέρας Σωτήριος στον ΑΝΤ1 για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα: «Πολύ άσχημα τα πράγματα στο Καράκας – Όλοι οι Έλληνες είμαστε καλά»

Το άρθρο περιγράφει τη συνεχιζόμενη τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά από διπλή καταστροφική σεισμική δόνηση, με 920 νεκρούς και περίπου 50.000 αγνοούμενους, ενώ έως και 6,8 εκατομμύρια κάτοικοι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί. Ο πατέρας Σωτήριος Καλέβρης, ιερέας της Ελληνικής Κοινότητας στο Καράκας, επιβεβαιώνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά, παρά τις μεγάλες καταστροφές στην πόλη και τις ζημιές σε κοινοτικά κτίρια, ενώ αναφέρει την άφιξη διεθνούς βοήθειας

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τραγωδία στη Βενεζουέλα συνεχίζεται μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 920 και περίπου 50.000 να αγνοούνται.
  • Ο πατήρ Σωτήριος Καλέβρης, ιερέας της Ελληνικής Κοινότητας στο Καράκας, δήλωσε στον ANT1 ότι «Όλοι οι Έλληνες είμαστε καλά, η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα», αν και κάποια μέρη της κοινότητας έχουν υποστεί ζημιές.
  • Η ελληνική πρεσβεία έσπευσε άμεσα να προσφέρει στήριξη, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια έχει σταλεί και από τις ΗΠΑ, με την Πορτογαλία να αναμένεται να στείλει ενίσχυση.

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Τέλος δεν έχει η τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά τη διπλή καταστροφική σεισμική δόνηση. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 920, περίπου 50.000 αγνοούνται, ενώ ο ΟΗΕ ανέφερε ότι μπορεί να έχουν πληγεί έως και 6,8 εκατομμύρια κάτοικοι.

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί από τους δύο φονικούς σεισμούς – Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι

Η Βενεζουέλα προσπαθεί να βρει, εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης, ελπίδα στις όποιες διασώσεις από τα ερείπια, καθώς οι διασώστες δεν σταματούν να παλεύουν, ενάντια στον χρόνο.

Ο πατήρ Σωτήριος Καλέβρης, ιερέας της Ελληνικής Κοινότητας στο Καράκας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλα, και για την τύχη των ανθρώπων της ελληνικής κοινότητας της πόλης.

«Υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη τη Βενεζουέλα, σε όλες τις πόλεις μέχρι και τη Βαλέντσια» είπε.

Όσον αφορά την ελληνορθόδοξη κοινότητα ο ιερέας ανέφερε: «Χθες, την πρώτη ημέρα μετά τον σεισμό, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να ψάξουμε όσους Έλληνες δεν μπορούσαμε να βρούμε τηλεφωνικά, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Όλοι οι Έλληνες είμαστε καλά, η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα. Ωστόσο, κάποια μέρη της κοινότητας, το σπίτι μου, κάποια γραφεία έχουν υποστεί ζημιές».

Μιλώντας για την κατάσταση στην πόλη του Καράκας, είπε ότι είναι τραγική. «Πράγματι είναι πολύ άσχημα. Η Βενεζουέλα δοκιμάστηκε πριν λίγο καιρό. Είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Με αποτέλεσμα ο τρόπος που χτίστηκαν τα κτίρια ήταν με πολύ φτηνό τρόπο γι’ αυτό και είχαμε τόσες καταστροφές. Οι προδιαγραφές είναι του 1960. Είναι πολύ παλιά τα κτίρια».

Στη συνέχεια μίλησε για τη βοήθεια που δέχθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση: «Την ίδια στιγμή που έγινε ο σεισμός, αμέσως κατέφθασαν στελέχη της ελληνικής πρεσβείας, μας μετέφεραν τις ευχές από την Ελλάδα. Υπάρχει στήριξη από την Ελλάδα, από τις ΗΠΑ που μόλις εχθές στις 6 το απόγευμα έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Η Πορτογαλία θα στείλει ενίσχυση. Υπάρχουν χώρες που θα μας βοηθήσουν».

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