Νερατζιώτισσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που 4 νεαροί ληστεύουν δίδυμα αδέλφια στο μετρό – Άρπαξαν σταυρούς με τη βία

Τέσσερις νεαροί, ανάμεσά τους ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, λήστεψαν δίδυμα αδέλφια 18 ετών στον σταθμό της Νερατζιώτισσα.

Στο βίντεο‑ντοκουμέντο της ΕΡΤ, φαίνονται οι δράστες να χτυπούν τα δύο παιδιά και να αρπάζουν έναν χρυσό σταυρό με χρυσή αλυσίδα από τον έναν 18χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αφαιρούν από τον αδελφό του έναν μεταλλικό σταυρό.

Οι δράστες ανάγκασαν μάλιστα το ένα θύμα να κοιτάξει την κάμερα του κινητού και να «ικετεύσει» για την επιστροφή του σταυρού, πράξη που κατέγραψαν για να το εξευτελίσουν.

Ένας από τους 4 δράστες εντοπίστηκε το επόμενο μεσημέρι κοντά στη στάση τραμ του Καλαμακίου και συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδη». Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και οι τρεις συνεργοί του στην Καλλιθέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ όλοι έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, οι αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» έχουν προχωρήσει σε 40 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, οι μισές από τις οποίες αφορούν αρπαγές αλυσίδων.