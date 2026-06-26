Παναθηναϊκός: Πρόλαβαν Αμβούργο, Γκλάντμπαχ και Μπολόνια για τον Ράστοντερ οι Πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ελμίν Ράστοντερ, έχοντας φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, οδήγησαν σε σημαντική μείωση των αρχικών απαιτήσεων της ελβετικής ομάδας, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να διαμορφώνεται κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξαν οι επαφές του Παναθηναϊκού με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παρά το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει το τελευταίο διάστημα το Αμβούργο, η Γκλάντμπαχ και η Μπολόνια, ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός επέλεξε το πρότζεκτ που του παρουσίασε το «τριφύλλι».

Ο Ράστοντερ προέρχεται απ’ την πλέον παραγωγική σεζόν της καριέρας του, καταγράφοντας 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές με την Τουν, γεγονός που τον έφερε στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Στον Παναθηναϊκό αξιολογήθηκε ως βασική επιλογή για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης, με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχουν θετική εισήγηση για την περίπτωσή του.

Η πρόταση των «πρασίνων» περιλαμβάνει τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που προσεγγίζουν τα 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση του παίκτη έπαιξαν οι συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του συλλόγου και η προοπτική που του παρουσιάστηκε για τον αγωνιστικό του ρόλο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ