Μουντιάλ 2026: Το 0-0 έφερε πρώτη την Κολομβία και δεύτερη την Πορτογαλία – Δείτε βίντεο

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Η Κολομβία κυριάρχησε, αλλά δεν βρήκε το γκολ απέναντι στην Πορτογαλία, γεγονός που δεν την στενοχώρησε πάντως, αφού το 0-0 τής χάρισε την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Στη δεύτερη θέση έμειναν οι Ίβηρες του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Κολομβία ήταν εξαιρετική, έβαλε την Πορτογαλία στα σχοινιά, αλλά δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει από το 0-0 για την 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου. Αυτό πάντως δεν “πλήγωσε” τους Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση αφήνοντας δεύτερη την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έτσι λοιπόν, η Κολομβία θα παίξει στους 32 με την Γκάνα και η Πορτογαλία θα ανταμώσει με την Κροατία, ενώ πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να βρει τον Λιονέλ Μέσι μόνο στον τελικό.

Στους 32 και το Κονγκό

Στο άλλο ματς του ομίλου και παρότι το Ουζμπεκιστάν προηγήθηκε και πάλεψε, η Λ.Δ. του Κονγκό πήρε τη νίκη με 3-1 με ανατροπή και θα βρεθεί στους 32 του Μουντιάλ 2026 ως μια από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.

Η Λ.Δ. του Κονγκό νίκησε 3-1 με ανατροπή το Ουζμπεκιστάν για την 3η αγωνιστική του 11ου ομίλου και σφράγισε την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Οι Ασιάτες προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό με ωραίο σκάψιμο του Σομουρόντοβ.

Οι Αφρικανοί όμως ισοφάρισαν στο 68′ με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Βισά.

Δέκα λεπτά αργότερα, η Λ.Δ. του Κονγκό έφερε τούμπα το ματς με κοντινή προβολή του Μαγιέλε.

Το κερασάκι για την Λ.Δ. του Κονγκό έβαλε ο Βισά, με το 3-1 στο 90’+1′ με ωραίο δεξί σουτ.