Μαρίνα Σπανού για Κωστή Μαραβέγια: «Θα τον ευγνωμονώ για όλη μου τη ζωή…»

Την Μαρίνα Σπανού υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, η οποία έχει «μαγέψει» μεγάλο μέρος του κοινού με την φωνή της, στη διάρκεια της συνέντευξής της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Κωστή Μαραβέγια, για την συμβουλή που της είχε δώσει στην αρχή της καριέρας της. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής την είχε παροτρύνει να γράψει δικά της τραγούδια, καθώς αυτός είναι «ο δικός της πλούτος».

Μιλώντας για την αρχή της πορείας της στη μουσική, η Μαρίνα Σπανού εξομολογήθηκε πως: «Ο άνθρωπος που συνάντησα και με παρότρυνε να ανέβω στη σκηνή και να πω δικά μου τραγούδια και να γράψω περισσότερο, είναι ο Κωστής Μαραβέγιας που θα τον ευγνωμονώ για όλη μου τη ζωή».

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Με είχε πάρει τότε το 2021, τη δεύτερη χρονιά που βγήκα στο δρόμο, και μου είπε ότι έχει δύο συναυλίες στο Άλσος, και ήθελε να πάω και να πω δύο τραγούδια. Του πρότεινα δέκα διασκευές και με ρώτησε αν έχω γράψει κάτι δικό μου. Του είπα ότι έχω γράψει, αλλά δεν θέλω γιατί ντρέπομαι.

Μου είπε: “Άκουσε να δεις, σε αναγκάζω γιατί ξέρω ότι πρέπει να βγαίνεις με το δικό σου υλικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να γράφεις πάντα. Γιατί αυτός είναι ο δικός σου πλούτος!”. Αυτή η φράση με στοίχειωνε όλο το καλοκαίρι, και έτσι “γεννήθηκε” ο πρώτος μου δίσκος. Από εκεί που είχα δυο κομμάτια που είχα γράψει για εμένα και για τους φίλους μου, έτσι ξαφνικά άρχισα να “γεννάω” αβίαστα».