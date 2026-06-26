Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Μπρανκού Μπαντιό

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρανκού Μπαντιό, με τον Σενεγαλέζο γκαρντ να αναμένεται να δεσμευτεί με συμβόλαιο συνεργασίας τριετούς διάρκειας.

Το «τριφύλλι» πρόκειται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη από τη Βαλένθια, η οποία ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η μετακίνησή του στην Αθήνα.

Ο 27χρονος γκαρντ βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών συλλόγων, ενώ η Βαλένθια επιχείρησε να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της καταθέτοντάς του πρόταση ανανέωσης. Ωστόσο, ο παίκτης επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας προβλέπουν αποδοχές ύψους περίπου 1,3 εκατ. ευρώ για την πρώτη αγωνιστική περίοδο της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής και οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ