Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή στη Γεωργία – Βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

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Χάος επικράτησε την Παρασκευή στη Βουλή της Γεωργίας, όταν έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, οδηγώντας στη διακοπή της συνεδρίασης.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο (Georgian Dream) και του αντιπολιτευόμενου κόμματος For Georgia, που έχει ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Γκιόργκι Γκαχαρία.

Η ομιλία που πυροδότησε την ένταση

Το επεισόδιο ξέσπασε έπειτα από ομιλία του βουλευτή της αντιπολίτευσης Γκιόργκι Σαρασίτζε, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα σε σωματική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών των δύο παρατάξεων.

Λόγω της συμπλοκής, η προεδρία της Βουλής αναγκάστηκε να διακόψει την ολομέλεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για πειθαρχικά μέτρα σε βάρος των εμπλεκομένων.