Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή στη Γεωργία – Βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Χάος επικράτησε στη Βουλή της Γεωργίας, όταν έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» και του αντιπολιτευόμενου «For Georgia» εξελίχθηκε σε συμπλοκή, οδηγώντας στη διακοπή της συνεδρίασης. Το επεισόδιο ξέσπασε έπειτα από ομιλία του βουλευτή της αντιπολίτευσης Γκιόργκι Σαρασίτζε, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη πληροφορίες για τραυματισμούς ή πειθαρχικά μέτρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάος επικράτησε την Παρασκευή στη Βουλή της Γεωργίας, όταν έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
  • Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο και του αντιπολιτευόμενου κόμματος For Georgia, έπειτα από ομιλία βουλευτή της αντιπολίτευσης.
  • Λόγω της συμπλοκής, η προεδρία της Βουλής αναγκάστηκε να διακόψει την ολομέλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

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Χάος επικράτησε την Παρασκευή στη Βουλή της Γεωργίας, όταν έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, οδηγώντας στη διακοπή της συνεδρίασης.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο (Georgian Dream) και του αντιπολιτευόμενου κόμματος For Georgia, που έχει ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Γκιόργκι Γκαχαρία.

Η ομιλία που πυροδότησε την ένταση

Το επεισόδιο ξέσπασε έπειτα από ομιλία του βουλευτή της αντιπολίτευσης Γκιόργκι Σαρασίτζε, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα σε σωματική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών των δύο παρατάξεων.

Λόγω της συμπλοκής, η προεδρία της Βουλής αναγκάστηκε να διακόψει την ολομέλεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή για πειθαρχικά μέτρα σε βάρος των εμπλεκομένων.

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