ΗΠΑ: Η CENTCOM επιβεβαίωσε πλήγματα σε ιρανικούς στόχους μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, μετά την επίθεση στο εμπορικό πλοίο M/V Ever Lovely στα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ, Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ
Φωτογραφία Αρχείου: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στις 26 Ιουνίου, ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε το M/V Ever Lovely την προηγούμενη ημέρα στα Στενά του Ορμούζ.
  • «Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ», ανέφερε η CENTCOM.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η επίθεση του Ιράν «παραβίασε σαφώς την εκεχειρία» και «υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» σε έναν κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, στις 26 Ιουνίου, πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ως απάντηση στην επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στο X, τα πλήγματα έγιναν μετά την επίθεση που δέχθηκε το M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης.

«Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, αφού το Ιράν χτύπησε το M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης», ανέφερε η CENTCOM.

Η θέση της CENTCOM για την εκεχειρία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η επίθεση του Ιράν παραβίασε την εκεχειρία και έθεσε σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε έναν κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο.

«Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου», τόνισε η CENTCOM.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισήμανε ότι ο «αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».

Η ανακοίνωση της CENTCOM έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο.

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