Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου για τους επιζώντες στα συντρίμμια – Διεθνής κινητοποίηση για τους σεισμόπληκτους

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Μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, τουλάχιστον 172 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Τον νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, εκτός από πολίτες της Βενεζουέλας, υπήκοοι της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

🇻🇪 • Gobierno de Venezuela confirma 920 fallecidos y más de 3000 heridos pic.twitter.com/EnogqeKc5O — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) June 26, 2026

Οι δυνάμεις διάσωσης χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό κρουστικής διάτρησης, που επιτρέπει τον ελεγχόμενο θρυμματισμό του σκυροδέματος, στην προσπάθεια να εντοπίσουν επιζώντες, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών, Χουάν Χοσέ Ραμίρες.

Ωστόσο, οι συνεχείς μετασεισμοί και η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων σε πολλές περιοχές δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Σε αρκετές κοινότητες οι κάτοικοι απομακρύνουν μόνοι τους τα συντρίμμια, ενώ σε παράκτιες περιοχές απευθύνονται εκκλήσεις για εθελοντές που θα συνδράμουν ακόμη και με αξίνες και φτυάρια, αναφέρει το CNN.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη στρατιωτικοποίηση της πολιτείας Λα Γκουάιρα, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Παράλληλα, η κυβέρνηση δημιούργησε κέντρο συγκέντρωσης τροφίμων, νερού και φαρμάκων στο υπουργείο Εξωτερικών στο Καράκας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές χωρίς να καταρρεύσουν και καλούν τους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε ένδειξη δομικών προβλημάτων στις κατοικίες τους μέσω των ειδικών κρατικών καναλιών επικοινωνίας.

Διεθνής βοήθεια καταφθάνει στη χώρα

Η διεθνής κινητοποίηση για την υποστήριξη της Βενεζουέλας εντείνεται, καθώς κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις αποστέλλουν προσωπικό, εξοπλισμό και οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κινητοποιήσει 1.000 στελέχη, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός έχει αποστείλει 17 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πακέτο βοήθειας ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και παροχή υλικοτεχνικής και μεταφορικής υποστήριξης.

Το Ελ Σαλβαδόρ στέλνει 300 διασώστες και 50 τόνους ιατρικού υλικού, ενώ το Μεξικό αποστέλλει 250 στρατιωτικούς διασώστες, πέντε σκύλους έρευνας και διάσωσης, τέσσερα αεροσκάφη, drone, εξοπλισμό διάσωσης και ιατρικές προμήθειες.

Αποστολή από το Ελ Σαλβαδόρ διέσωσε 15χρονη μαζί με το σκυλάκι της από τον 9ο όροφο κτιρίου

#LoÚltimo | El presidente Bukele anunció que equipo de rescate salvadoreño ha localizado a una niña de 15 años atrapada junto a su mascota entre los escombros de un edificio en Venezuela: “Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años atrapada junto… pic.twitter.com/DDiuNa6aAq — Las Cosas Como Son (@LasCosaComoSon_) June 26, 2026

Η Ισπανία συνεισφέρει με 57 στρατιώτες, 40 πυροσβέστες και οικονομική ενίσχυση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η Ελβετία στέλνει 80 διασώστες και 18 τόνους εφοδίων.

Η Κολομβία αποστέλλει 60 διασώστες, εννέα πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες σκύλων και 12 τόνους εξοπλισμού. Η Γερμανία έστειλε 48 μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ ο Ισημερινός αποστέλλει 46 ειδικούς διασώστες, δύο σκύλους έρευνας και έξι τόνους εξοπλισμού.

Παράλληλα, η οργάνωση World Central Kitchen διαθέτει ένα εκατομμύριο δολάρια και γεύματα για τους πληγέντες, η Ινδία αποστέλλει κινητό νοσοκομείο και 35 τόνους φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, ενώ η Γαλλία αναπτύσσει μονάδα διάσωσης με γιατρούς, μηχανικούς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Αποστολές διάσωσης έχουν επίσης ανακοινώσει η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Παναμάς και η Ιταλία, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προσέφερε οικονομική βοήθεια ύψους 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Βενεζουέλας, δεκάδες οχήματα μεταφέρουν ήδη διασώστες και ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λα Γκουάιρα, ενώ επιπλέον αποστολές αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για έως και 6,8 εκατ. πληγέντες

Έως και 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν από τις συνέπειες των σεισμών, προειδοποίησαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Ζόι Μπρέναν, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ανέφερε ότι, βάσει των τελευταίων δημογραφικών στοιχείων και των εκτιμήσεων για τις ζημιές, περίπου 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της καταστροφής.

Οι πρώτες δορυφορικές αναλύσεις έδειξαν ότι το 31,5% των κτιρίων στην παραθαλάσσια πόλη Κατία Λα Μαρ, βορειοδυτικά του Καράκας, έχει υποστεί ζημιές.

Γιατροί προειδοποιούν: Το υποχρηματοδοτούμενο σύστημα Υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί

Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας δυσκολεύει δραματικά την περίθαλψη των χιλιάδων τραυματιών.

Ο παιδίατρος και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Βενεζουέλας, Χουνίαδες Ουρμπίνα Μεντίνα, δήλωσε στο CNN ότι η κατάσταση του συστήματος Υγείας επιδεινώνεται εδώ και δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, η χώρα επενδύει πολύ λιγότερα από όσα συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις καθημερινές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες νοσηλεύονται ακόμη και στους διαδρόμους των νοσοκομείων, ενώ οι γιατροί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν λόγω σοβαρών ελλείψεων.

🚨 | Casi dos días después del devastador terremoto es que los militares venezolanos empiezan a movilizar a La Guaira a sus unidades médicas. pic.twitter.com/PCAcdcotZK — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 26, 2026

«Δεν υπάρχει τρόπος να τους περιθάλψουμε. Δεν έχουμε ιατρικά αέρια, παυσίπονα, αναισθητικά ούτε αντιβιοτικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιατρός σημείωσε ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν ελλείψεις σε κλίνες, παυσίπονα, αναλώσιμα και ακόμη και σε χειρουργικά υλικά, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να καλούνται να προμηθευτούν μόνοι τους τα απαραίτητα πριν από μία επέμβαση.

Τόνισε επίσης ότι απαιτούνται άμεσα επενδύσεις ώστε τα νοσοκομεία να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να διαθέτουν αποθέματα υλικών που να επαρκούν τουλάχιστον για 72 ώρες σε περίπτωση νέας μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Εκατοντάδες μετασεισμοί αναμένονται τους επόμενους μήνες

Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς η χώρα αναμένεται να βιώσει εκατοντάδες μετασεισμούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Ο Στίβεν Χικς, σεισμολόγος του University College London, χαρακτήρισε ασυνήθιστο το γεγονός ότι δύο σεισμοί παρόμοιου μεγέθους σημειώθηκαν σε τόσο μικρή χρονική και γεωγραφική απόσταση.

Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι μετασεισμοί θα είναι ασθενέστεροι από τους δύο κύριους σεισμούς, ωστόσο η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η γεωμορφολογία της Βενεζουέλας συνέβαλε στην έκταση της καταστροφής, καθώς οι ισχυρές δονήσεις σε ορεινές περιοχές και στις απότομες πλαγιές γύρω από το Καράκας προκάλεσαν κατολισθήσεις, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για κατοίκους και κτίρια.