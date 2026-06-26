Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία στην Ουάσινγκτον

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Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τον πέμπτο γύρο διπλωματικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι διαπραγματευτές των τριών πλευρών κατέληξαν σε ένα τριμερές πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα για την προώθηση μιας ευρύτερης διευθέτησης των εκκρεμοτήτων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Israel and Lebanon signed a U.S.-brokered framework agreement in Washington, marking the start of formal cooperation talks. pic.twitter.com/PkTa5UwspX — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Στο επίκεντρο η αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκε πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προβλέπει την παράδοση μέρους των εδαφών που εξακολουθούν να κατέχουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον λιβανικό στρατό.

Η Βηρυτός ζήτησε την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αποχώρηση θα εξαρτηθεί από τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και από εγγυήσεις ότι η οργάνωση δεν θα επαναφέρει τη στρατιωτική της παρουσία κατά μήκος των συνόρων.

Ρούμπιο: «Είναι η αρχή της αρχής»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα.

«Είναι η αρχή της αρχής. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα και πολλές φορές αυτό είναι το πιο δύσκολο», δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής.