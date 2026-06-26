Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία στην Ουάσινγκτον

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο μετά τον πέμπτο γύρο διπλωματικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, η οποία θεωρείται το πρώτο βήμα για ευρύτερη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως «την αρχή της αρχής».

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Διεθνή Νέα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ (αριστερά), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ντάνιελ Χόλερ και η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου στην Ουάσιγκτον, στις 26 Ιουνίου 2026. Πηγή: Reuters / Ken Cedeno.
Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ (αριστερά), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ντάνιελ Χόλερ και η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου στην Ουάσιγκτον, στις 26 Ιουνίου 2026. Πηγή: Reuters / Ken Cedeno.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τον πέμπτο γύρο διπλωματικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Al Jazeera.
  • Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα, δηλώνοντας πως «Είναι η αρχή της αρχής».

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Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τον πέμπτο γύρο διπλωματικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι διαπραγματευτές των τριών πλευρών κατέληξαν σε ένα τριμερές πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα για την προώθηση μιας ευρύτερης διευθέτησης των εκκρεμοτήτων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

 

Στο επίκεντρο η αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκε πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προβλέπει την παράδοση μέρους των εδαφών που εξακολουθούν να κατέχουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον λιβανικό στρατό.

Η Βηρυτός ζήτησε την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αποχώρηση θα εξαρτηθεί από τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και από εγγυήσεις ότι η οργάνωση δεν θα επαναφέρει τη στρατιωτική της παρουσία κατά μήκος των συνόρων.

Ρούμπιο: «Είναι η αρχή της αρχής»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα.

«Είναι η αρχή της αρχής. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα και πολλές φορές αυτό είναι το πιο δύσκολο», δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής.

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