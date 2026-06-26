Τζον Μπόλτον: Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ ομολόγησε την ενοχή του για κακή διαχείριση πληροφοριών εθνικής ασφάλειας

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ένοχος για παράνομο χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ασφαλείας, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε σημειώσεις που είχε συγκεντρώσει για τη συγγραφή ενός βιβλίου.

Ο Μπόλτον, ο οποίος πλέον αποτελεί εξέχοντα επικριτή του Αμερικανού προέδρου, είχε παραπεμφθεί σε δίκη με 18 κατηγορίες, σχετικές με τον ακατάλληλο χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, και αρχικά είχε δηλώσει αθώος.

Την Παρασκευή (26/6/2026), ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του για μία μόνο κατηγορία, αυτή της παράνομης κατοχής διαβαθμισμένων πληροφοριών. Τα έγγραφα που είχε κρατήσει περιλάμβαναν καταχωρίσεις ημερολογίου με πληροφορίες που αφορούσαν την εθνική άμυνα, ορισμένες εκ των οποίων είχαν τον χαρακτηρισμό του άκρως απόρρητου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μπόλτον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, ενώ συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων (1,7 εκατ. λιρών).

Επιπλέον, ο Μπόλτον πρόκειται να ενημερώσει λεπτομερώς τους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, σχετικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατείχε παράνομα, καθώς και να προσφέρει 100 ώρες κοινωνικής εργασίας, όπως μετέδωσε το δίκτυο CBS News, συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ.

Αφού ο δικαστής ανέγνωσε τις κατηγορίες εις βάρος του Μπόλτον στο δικαστήριο, στις οποίες περιλαμβανόταν και η αποστολή ημερολογιακών καταχωρίσεων με ευαίσθητες πληροφορίες σε μέλη της οικογένειάς του, ο Μπόλτον παραδέχθηκε ότι οι κατηγορίες ήταν αληθείς.

«Πράγματι το έκανα, έντιμε δικαστά», δήλωσε ο Μπόλτον ερωτηθείς για το αν διέπραξε τις πράξεις που του αποδίδονται, προσθέτοντας πως «λυπάται για αυτό».

Η καταδίκη του είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Δηλώσεις της Εισαγγελίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία, η Αμερικανίδα εισαγγελέας Κέλι Χέις τόνισε ότι ο Μπόλτον, γνώριζε πολύ καλά πώς να χειρίζεται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, καθώς και με ποιους επιτρεπόταν να τις μοιράζεται.

«Γνώριζε επίσης τη ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί στην εθνική ασφάλεια από τον κακό χειρισμό αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών», δήλωσε η ίδια. «Παρόλα αυτά, όπως μόλις παραδέχθηκε ο κ. Μπόλτον, έθεσε την εθνική μας ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο, παραβιάζοντας τον νόμο».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Μπόλτον απολύθηκε από την πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ το 2019. Το απομνημονεύματό του που κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο The Room Where It Happened (Το Δωμάτιο Όπου Συνέβησαν Όλα), εξιστορούσε τη θητεία του υπό τον Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως έναν πρόεδρο με ελλιπή ενημέρωση για τη γεωπολιτική.

Ο Λευκός Οίκος είχε καταθέσει αγωγή για να μπλοκάρει την κυκλοφορία του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και ότι δεν είχε περάσει από τον απαραίτητο έλεγχο. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες αργότερα.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για το αν ο Μπόλτον είχε διαχειριστεί παράνομα διαβαθμισμένες πληροφορίες αποκαλύπτοντας τμήματά τους στο βιβλίο. Παράλληλα, κατηγορήθηκε ότι είχε διαβιβάσει μέρος του διαβαθμισμένου υλικού από την περίοδο της θητείας του ως συμβούλου εθνικής ασφάλειας σε δύο συγγενικά του πρόσωπα.

Έκτοτε, ο Μπόλτον συνεχίζει να ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Μπόλτον θα έπρεπε να πάει φυλακή, αποκαλώντας τον «αχρείο».

Πηγή: BBC