Χαλκιδική: Κατασχέθηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα – Πρόστιμα άνω των 220.000 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και την τήρηση των κανόνων διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, στη Χαλκιδική κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 απομιμητικά προϊόντα, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 208.250 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών στην ίδια περιοχή, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με πρόστιμα 13.500 ευρώ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Χαλκιδική, στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατέσχεσαν και κατέστρεψαν 15.282 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 208.250 ευρώ.
  • Ελέγχθηκαν επίσης επιχειρήσεις εστίασης σε παραλίες της Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, συνεχίζοντας να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τους καταναλωτές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και την τήρηση των κανόνων διαφάνειας στην αγορά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησαν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στη Χαλκιδική στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.

Παράλληλα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 13.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής. Έχουν διαπιστωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.

Η Αρχή επισημαίνει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί πληροφορίες, καταγγελίες και στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τους καταναλωτές, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τη λειτουργία της αγοράς.

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