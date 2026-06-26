Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για νέα απάτη: Επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικο site για «εξόφληση προστίμων» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για νέα απάτη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιτήδειοι έχουν προβεί στη δημιουργία παραπλανητικής ιστοσελίδας, η οποία μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, οι απατεώνες έχουν φτιάξει ένα site με διεύθυνση «astynomiiia.cc», η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.

«Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία» τονίζει η ΕΛΑΣ.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες:

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην εν λόγω ιστοσελίδα,

να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,

να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.

Στέλνουν και μηνύματα στα κινητά

Παράλληλα, οι επιτήδειοι στέλνουν και μηνύματα στα κινητά των πολιτών.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, οι απατεώνες προσποιούνται το Τμήμα Τροχαίας της ΕΛΑΣ, «ενημερώνουν» για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις και προτρέπουν τους πολίτες να επισκεφθούν το ψεύτικο site της ΕΛΑΣ για να πραγματοποιήσουν «ασφαλή πληρωμή του προστίμου». Μάλιστα στο μήνυμα λένε ότι οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν μέσα σε 36 ώρες, αλλιώς θα παραπέμψουν την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο.