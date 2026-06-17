Ρεξ Χόιερμαν: Ισόβια στον κατά συρροή δολοφόνο του Gilgo Beach που είχε σκοτώσει 8 γυναίκες – «Είσαι ένας απεχθής και δειλός άνθρωπος» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ο serial killer του Gilgo Beach, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Τετάρτη για τις δολοφονίες οκτώ γυναικών στη Νέα Υόρκη, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να εξιχνιαστεί. Η καταδίκη επιβλήθηκε έπειτα από συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, με τον δικαστή Τίμοθι Μαζέι να χαρακτηρίζει τον Χόιερμαν «απεχθή και δειλό άνθρωπο».

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Ο κατά συρροή δολοφόνος του Gilgo Beach, Ρεξ Χόιερμαν, μιλά στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της ποινής του στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, στις 17 Ιουνίου. Φωτογραφία: James Carbone/Pool via Reuters
Ο κατά συρροή δολοφόνος του Gilgo Beach, Ρεξ Χόιερμαν, μιλά στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της ποινής του στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, στις 17 Ιουνίου. Φωτογραφία: James Carbone/Pool via Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρεξ Χόιερμαν, γνωστός ως ο serial killer του Gilgo Beach, καταδικάστηκε την Τετάρτη στη μέγιστη δυνατή ποινή για τις δολοφονίες οκτώ γυναικών στη Νέα Υόρκη.
  • Ο δικαστής Τίμοθι Μαζέι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόιερμαν, λέγοντας του «Είσαι ένας απεχθής και δειλός άνθρωπος». Ο Χόιερμαν παραδέχθηκε ότι στραγγάλιζε και έδενε τα θύματά του.
  • Συγγενείς των θυμάτων περιέγραψαν τις δολοφονίες ως μια «ισόβια καταστροφή», ενώ η υπόθεση χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία για να εξιχνιαστεί.

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Ο Ρεξ Χόιερμαν, γνωστός ως ο serial killer του Gilgo Beach, καταδικάστηκε την Τετάρτη στη μέγιστη δυνατή ποινή για τις δολοφονίες οκτώ γυναικών στη Νέα Υόρκη, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία για να εξιχνιαστεί.

Σύμφωνα με το BBC, ο 62χρονος έλαβε τρεις ποινές ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, καθώς και επιπλέον ποινές κάθειρξης από 25 έτη έως ισόβια για τέσσερις κατηγορίες ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού, οι οποίες θα εκτιθούν διαδοχικά.

Η καταδίκη επιβλήθηκε έπειτα από συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι περιέγραψαν τις δολοφονίες ως μια «ισόβια καταστροφή» για τις οικογένειές τους.

«Είσαι ένας απεχθής και δειλός άνθρωπος»

Ο δικαστής Τίμοθι Μαζέι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόιερμαν κατά την ανακοίνωση της ποινής.

«Είσαι ένας αηδιαστικός και απεχθής μικρός άνθρωπος, αν είσαι άνθρωπος. Και είσαι δειλός», του είπε.

Στη συνέχεια διέταξε: «Βγάλτε τον από εδώ».

Η αίθουσα του δικαστηρίου ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Χόιερμαν, φορώντας σκούρο κοστούμι, μπλε πουκάμισο και γκρι γραβάτα, έκανε μια σύντομη δήλωση πριν από την επιβολή της ποινής, αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του πλέον «δεν έχουν κανένα νόημα».

Όταν ο δικαστής τον ρώτησε εάν είναι «έστω και λίγο λυπημένος», εκείνος απάντησε: «Ναι».

Οι δολοφονίες και τα θύματα

Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν μεταξύ 1993 και 2010, ενώ ο Χόιερμαν παραδέχθηκε τον Απρίλιο ότι στραγγάλιζε και έδενε τα θύματά του πριν εγκαταλείψει τα λείψανά τους στις απομονωμένες παραλίες του Λονγκ Άιλαντ.

Αρχικά είχε δηλώσει αθώος, όμως τελικά παραδέχθηκε τη δολοφονία των Μελίσα Μπαρτελεμί, Μέγκαν Γουότερμαν, Άμπερ Κοστέλο, Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Τζέσικα Τέιλορ, Βάλερι Μακ, Σάντρα Κοστίγια και Κάρεν Βεργκάτα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι όλα τα θύματα εργάζονταν ως εργάτριες του σεξ κατά τον χρόνο του θανάτου τους.

«Σώσε μου μια θέση στην κόλαση»

Ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές στιγμές της διαδικασίας ήταν η κατάθεση της Αμάντα, αδελφής της Μελίσα Μπαρτελεμί.

Η γυναίκα περιέγραψε τα τηλεφωνήματα που, όπως είπε, έκανε ο δράστης στην οικογένεια μετά τη δολοφονία της αδελφής της.

Απευθυνόμενη στον Χόιερμαν, δήλωσε:

«Μπορείς να με κοιτάξεις όταν σου μιλάω. Έχουν περάσει 17 χρόνια από την τελευταία φορά που μιλήσαμε».

Για πρώτη φορά, ο κατηγορούμενος γύρισε προς το μέρος της πριν στρέψει ξανά το βλέμμα του αλλού.

«Αυτά που θα σου έκανα είναι χειρότερα από όσα έκανες εσύ σε οποιονδήποτε», είπε, προκαλώντας αντιδράσεις στην αίθουσα.

Και πρόσθεσε: «Σώσε μου μια θέση στην κόλαση, γιατί θα σε συναντήσω εκεί».

Ο δικαστής Τιμ Μαζέι εμφανίζεται συγκινημένος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των οικογενειών των θυμάτων στο δικαστήριο.Φωτογραφία: James Carbone/Pool via REUTERS
Ο δικαστής Τιμ Μαζέι εμφανίζεται συγκινημένος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των οικογενειών των θυμάτων στο δικαστήριο.
Φωτογραφία: James Carbone/Pool via REUTERS

 

Μια υπόθεση που έμεινε ανεξιχνίαστη για χρόνια

Ο Χόιερμαν συνελήφθη το 2023 στο Μανχάταν, αφού οι αρχές τον συνέδεσαν με τα εγκλήματα μέσω DNA που εντοπίστηκε σε κουτί πίτσας.

Η έρευνα για τις δολοφονίες είχε ξεκινήσει το 2010, όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τέσσερα σύνολα ανθρώπινων λειψάνων σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο στην παραλία Gilgo Beach.

Παρά τις αρχικές αποτυχίες και τις καταγγελίες για παραλείψεις στις έρευνες, νέα ειδική ομάδα που συστάθηκε το 2022 κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη μέσα σε έξι εβδομάδες.

Συγγενείς των θυμάτων έχουν κατηγορήσει τις αρχές ότι δεν ερεύνησαν επιθετικά την υπόθεση επειδή πολλά από τα θύματα ήταν εργάτριες του σεξ.

Η κόρη της Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, η οποία ήταν μόλις επτά ετών όταν εξαφανίστηκε η μητέρα της, δήλωσε στο δικαστήριο:

«Όπως κάθε εργάτρια του σεξ, η μητέρα μου ήταν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος».

Και πρόσθεσε: «Ήμουν ένα μικρό κορίτσι και χρειαζόμουν τη μαμά μου».

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