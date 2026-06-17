Ουκρανία: Δέκα νεκροί και 64 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Drone έπληξε παιδική σχολή ιππασίας και σκότωσε άλογα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Τουλάχιστον 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 64 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσαν στις 17 Ιουνίου οι τοπικές αρχές.

Στη βόρεια περιφέρεια Σούμι, ρωσικό drone έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τις εγκαταστάσεις παιδικής σχολής ιππασίας, σκοτώνοντας αρκετά άλογα και προκαλώντας ζημιές στους στάβλους.

«Οι Ρώσοι έπληξαν σκόπιμα μια πολιτική εγκατάσταση όπου παιδιά προπονούνταν καθημερινά. Το πλήγμα χτύπησε τους στάβλους. Δυστυχώς, άλογα σκοτώθηκαν», ανέφερε η Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Σούμι.

Σύμφωνα με τις αρχές, κανένα μέλος του προσωπικού της σχολής δεν τραυματίστηκε.

Η επίθεση ήταν μία από τις πολλές που σημειώθηκαν στη Σούμι το τελευταίο 24ωρο, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά ανθρώπων και ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυροβολικό, drones και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες εναντίον κοινοτήτων της περιοχής.

Επιπλέον, στην κοινότητα Σόστκα της περιφέρειας Σούμι, ρωσικό drone έπληξε περιοχή κοντά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 57χρονος άνδρας που κινούνταν με ποδήλατο κοντά στο σημείο τη στιγμή του πλήγματος, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Μαζική επίθεση με 119 drones

Οι επιθέσεις εντάσσονταν σε ευρύτερη ρωσική αεροπορική επιχείρηση σε όλη την Ουκρανία. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 119 drones μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν 97 drones, ενώ 20 έπληξαν 11 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε έξι επιπλέον περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν. Η πόλη Σλοβιάνσκ κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

⚡️À la suite des bombardements russes dans la région de Donetsk, 4 personnes ont été tuées et 17 blessées, — a annoncé la police. Dix localités ont été prises pour cible. 166 biens civils ont été endommagés, dont la plupart sont des bâtiments résidentiels. À Slaviansk, trois… pic.twitter.com/NdWOma9ECe — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) June 17, 2026

Στην περιφέρεια Χερσώνας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες και οικιστικές περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες, τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, αγωγό φυσικού αερίου, αγρόκτημα, επιβατικό λεωφορείο και οχήματα.

⚡️À la suite des bombardements russes dans la région de Donetsk, 4 personnes ont été tuées et 17 blessées, — a annoncé la police. Dix localités ont été prises pour cible. 166 biens civils ont été endommagés, dont la plupart sont des bâtiments résidentiels. À Slaviansk, trois… pic.twitter.com/NdWOma9ECe — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) June 17, 2026

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τις γύρω κοινότητες, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 931 πλήγματα σε 50 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 40 επιθέσεις με πυροβολικό και drones σε τέσσερις περιοχές. Η Νικόπολη και οι γύρω κοινότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο των βομβαρδισμών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, διοικητικό κτίριο, καταστήματα, καθεδρικό ναό, κατοικίες και οχήματα.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εννέα οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ. Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones τύπου Shahed, drones Molniya, FPV drones και άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο φονικότερος μήνας από το 2022

Η Ρωσία εξακολουθεί να πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, προκαλώντας καθημερινά θύματα μεταξύ των αμάχων, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ο Μάιος του 2026 ήταν ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία (HRMMU), η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου.

Η αποστολή επιβεβαίωσε τουλάχιστον 274 θανάτους αμάχων και 1.763 τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του μήνα, καταγράφοντας τον υψηλότερο μηνιαίο απολογισμό θυμάτων των τελευταίων τεσσάρων ετών.