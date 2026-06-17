Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν συμπεριφερθεί καλά, θα ρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους» – Έφερε τα πάνω κάτω στη G7 λέγοντας «Εγώ είμαι το αφεντικό»

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Με τον γνώριμο, απρόβλεπτο και άκρως δυναμικό του τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατάφερε να κλέψει ξανά τις εντυπώσεις στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Φτάνοντας με σημαντική καθυστέρηση στην πρωινή συνεδρίαση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος προς τους υπόλοιπους ηγέτες, ενώ παράλληλα διαμήνυσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική.

Απειλές για το Ιράν

Σε ακόμα μία χαρακτηριστική στιγμή της προσωπικής του διπλωματικής στρατηγικής, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους του Τύπου ότι το προσχέδιο της συμφωνίας με την Τεχεράνη παραμένει υπό την αίρεση των δικών του τελικών αποφάσεων.

«Δεν είναι οριστική. Είναι ένα μνημόνιο συναντίληψης, και αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε, ρίχνοντας βόμβες στο κεφάλι τους. Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν καλά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες κατευθείαν στα κεφάλια τους, εντάξει; Επειδή συμπεριφέρονται άσχημα εδώ και 47 χρόνια».

Συνεχίζοντας στο ίδιο επιθετικό ύφος, ο Αμερικανός Πρόεδρος στράφηκε κατά της προηγούμενης διακυβέρνησης των Δημοκρατικών, ισχυριζόμενος ότι οι Ιρανοί «γελούσαν με τον Ομπάμα» και προσθέτοντας πως «έλεγαν ότι είναι ένας ηλίθιος πουτ@ν@ς γιος».

Παρά τις απειλές αυτές, ο Τραμπ έσπευσε να υπεραμυνθεί του πλαισίου συμφωνίας που έχει διαμορφωθεί και αναμένεται να υπογραφεί επίσημα από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες παραμένουν μυστικές.

«Κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρή».

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η θετική αντίδραση της Γουόλ Στριτ επιβεβαιώνει την ορθότητα των χειρισμών του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο έξυπνο από την αγορά, και η αγορά το λατρεύει».

«Εγώ είμαι το αφεντικό»

Η πρωινή συνεδρίαση της G7 για τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες ξεκίνησε στο Εβιάν-λε-Μπαίν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παίρνει τον λόγο, ενώ στη θέση του Αμερικανού ηγέτη, πίσω από το ταμπελάκι με το όνομα του Τραμπ, καθόταν προσωρινά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σχεδόν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη, ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα.

Το ίδιο το Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ από τη στιγμή της εισόδου του, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, στεκόμενος κοντά στην κεφαλή του τραπεζιού, αστειεύτηκε λέγοντας προς τους υπόλοιπους ηγέτες: «Εγώ είμαι το αφεντικό».

“I’m the boss.” 🤣 — @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026



«Γεια σου! Πώς είσαι;» του απάντησε ο Μακρόν, ο οποίος σηκώθηκε όρθιος για να του σφίξει το χέρι.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε προς τους δημοσιογράφους και ρώτησε: «Θα θέλατε να μείνετε για τη συνεδρίαση; Από εμένα είναι εντάξει».

Ωστόσο, οι Γάλλοι διοργανωτές κινήθηκαν γρήγορα και συνόδευσαν τα μέσα ενημέρωσης εκτός της αίθουσας, προκειμένου η συζήτηση να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών.

Χειροκροτήματα

Παρά το ανατρεπτικό ξεκίνημα, η ατμόσφαιρα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που είχε γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ ξεκίνησε τη συνεδρίαση χειροκροτώντας τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ανέφερε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος «τα πάει περίφημα» και εξήρε την εξαιρετική οργάνωση της Συνόδου στο Εβιάν, με έναν δημοσιογράφο του Associated Press που βρισκόταν κοντά στην αίθουσα να επιβεβαιώνει ότι άκουσε τα χειροκροτήματα.

Αργότερα, ανώτατος Γάλλος διπλωματικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνάντηση στο Εβιάν ως «την καλύτερη G7» των τελευταίων ετών, εξαίροντας την ποιότητα των ανεπίσημων ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των ηγετών.

Όπως εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, οι συζητήσεις αυτές ήταν που βοήθησαν να εξασφαλιστεί η έγκριση από όλα τα μέλη της G7 –συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ– για την κοινή δήλωση γύρω από τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, με αιχμή του δόρατος τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.