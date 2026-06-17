Στη δημοσιότητα η συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ και αίρονται σταδιακά οι κυρώσεις

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Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενημέρωσαν δημοσιογράφους για το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, αντίγραφο του προσχεδίου αποκαλύπτει μια συμφωνία 14 σημείων, η οποία περιγράφει ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης και μεταθέτει για την τελική συμφωνία ορισμένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως ο τρόπος περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Το έγγραφο ανοίγει επίσης τον δρόμο για μια ευρύτερη περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στην Ελβετία την Παρασκευή.

Τα βασικά σημεία του προσχεδίου

1. Άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης το άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύονται ότι από εδώ και στο εξής δεν θα προχωρήσουν σε καμία εχθρική ενέργεια η μία κατά της άλλης, ούτε θα απειλήσουν ή θα χρησιμοποιήσουν βία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου και των υπόλοιπων άρθρων.

2. Σεβασμός κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις τους.

3. Διαπραγματεύσεις για τελική συμφωνία εντός 60 ημερών

Οι δύο πλευρές αναλαμβάνουν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μέσα σε μέγιστο διάστημα 60 ημερών, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή συναίνεση.

4. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων

Με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν άμεσα τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν κάθε παρεμπόδιση εις βάρος του Ιράν, αποκαθιστώντας εντός 30 ημερών τη ναυσιπλοΐα στα προπολεμικά επίπεδα. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται επίσης να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

5. Επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας από το Ιράν

Το Ιράν δεσμεύεται να λάβει άμεσα μέτρα ώστε η κίνηση εμπορικών πλοίων μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν να επανέλθει εντός 30 ημερών στα προπολεμικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την αποναρκοθέτηση και την άρση τεχνικών εμποδίων.

6. Σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και οικονομικής ανάπτυξης του Ιράν, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

7. Σταδιακή άρση κυρώσεων

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία, όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων.

8. Δέσμευση του Ιράν για μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Το Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το μέλλον του εμπλουτισμένου υλικού και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα θα καθοριστούν στην τελική συμφωνία.

9. Διατήρηση του status quo

Μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας, το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

10. Εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει άμεσα εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

11. Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποδεσμεύσουν παγωμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ώστε να καταστούν πλήρως διαθέσιμα για χρήση από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

12. Μηχανισμός εφαρμογής της τελικής συμφωνίας

Οι δύο χώρες συμφωνούν στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την επιτυχή εφαρμογή και τήρηση της τελικής συμφωνίας.

13. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και την έναρξη εφαρμογής βασικών άρθρων, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις αποκλειστικά για τα εναπομείναντα ζητήματα της τελικής συμφωνίας.

14. Έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.