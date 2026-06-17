Λίβανος: «Μεγάλη νίκη» χαρακτηρίζει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη» για την Τεχεράνη και «σημείο καμπής» για τον Λίβανο τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.

Στο τηλεοπτικό μήνυμά του ο Κάσεμ χαιρέτισε «τον ιρανικό λαό, την αντίσταση και τους λαούς (…) που διψούν για ανεξαρτησία και ελευθερία, για αυτήν τη μεγάλη νίκη» και ζήτησε να επωφεληθεί ο Λίβανος για «να εκδιώξει το Ισραήλ» από το έδαφός του.

Ο γενικός γραμματέας της σιιτικής οργάνωσης είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ θα πρέπει να περιοριστούν σε θέματα «αμοιβαίας ασφάλειας» και προειδοποίησε ότι «δεν θα περάσει» οποιοδήποτε σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Είπε ότι αυτό το «εσωτερικό» θέμα θα πρέπει να μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων και εκτίμησε ότι «το βασικό αίτημα» του Λιβάνου θα πρέπει να είναι «η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας».