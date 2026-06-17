Βρετανία: Οδηγός της Amazon έβγαλε έως και 2,4 εκατ. λίρες βοηθώντας φοιτητές να αντιγράφουν σε εξετάσεις

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Ένας οδηγός της Amazon καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού φέρεται να αποκόμισε έως και 2,4 εκατομμύρια λίρες μέσω εκτεταμένης επιχείρησης εξαπάτησης φοιτητών και ακαδημαϊκής απάτης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 43χρονος Σαχίντ Αντνάν, ο οποίος εργαζόταν επίσης ως μερικής απασχόλησης καθηγητής, παρείχε επί πληρωμή υπηρεσίες συγγραφής εργασιών και συμμετοχής σε διαδικτυακές εξετάσεις για λογαριασμό φοιτητών από πανεπιστήμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο Αντνάν βοήθησε παράνομα τουλάχιστον 124 φοιτητές, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να του κατέβαλε 14.000 λίρες για να ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εργασία εκ μέρους του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από πανεπιστημιακό έλεγχο

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2023, όταν φοιτητής του Πανεπιστημίου Liverpool John Moores παρέδωσε εργασία σε συσκευή USB, ισχυριζόμενος ότι ήταν δική του.

Κατά τη διάρκεια τυπικού ψηφιακού ελέγχου, ο λέκτορας Τομ Μπέρι εντόπισε ότι η συσκευή συνδεόταν με την εταιρεία Study Sharp Limited, η οποία ανήκε στον Αντνάν.

Στη συσκευή βρέθηκαν επίσης στοιχεία σύνδεσης φοιτητών στα πανεπιστημιακά δίκτυα, καθώς και αρχεία με πληροφορίες για μαθήματα, προθεσμίες εργασιών και προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αντνάν χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς των φοιτητών για να υποβάλλει εργασίες και να συμμετέχει σε εξετάσεις εξ ονόματός τους.

Πολυτελής ζωή και εκατομμύρια σε λογαριασμούς

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του στο Λίβερπουλ, όπου εντόπισε δεσμίδες μετρητών, πολυτελή έπιπλα και ακριβές ηλεκτρικές συσκευές.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι διέθετε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια λίρες σε τραπεζικούς και εμπορικούς λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, λογαριασμός του στην Barclays περιείχε 1,5 εκατ. λίρες, προσωπικός λογαριασμός στη Lloyds περίπου 600.000 λίρες και επιχειρηματικός λογαριασμός ακόμη 245.000 λίρες. Επιπλέον, σε λογαριασμό PayPal βρέθηκαν πάνω από 110.000 λίρες.

Παράλληλα, ο 43χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, φέρεται να έκανε πολυτελείς διακοπές σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι και να κατείχε αυτοκίνητα Audi και BMW.

«Από νόμιμος καθηγητής πήρε τον λάθος δρόμο»

Ο Αντνάν, ο οποίος σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn διαθέτει διδακτορικό στη μηχανική μικροκυμάτων, παραδέχθηκε τις κατηγορίες για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη παράνομο όφελος ύψους τουλάχιστον 300.000 λιρών, αν και οι διαδικασίες για τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχιστούν.

Επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης τριών ετών, ο δικαστής Άντριου Βίνσον χαρακτήρισε τις πράξεις του «παρατεταμένες και εξελιγμένες».

«Ξεκινήσατε ως νόμιμος καθηγητής και είστε ένας ιδιαίτερα μορφωμένος και καταρτισμένος άνθρωπος. Οδηγηθήκατε σε έναν σκοτεινό δρόμο», ανέφερε ο δικαστής.

Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, μετατρέποντας δόλια πανεπιστημιακά μαθήματα και εξετάσεις σε πηγή κέρδους.

Η πρακτική της επί πληρωμή συγγραφής εργασιών, γνωστή ως «contract cheating» ή «essay mills», τέθηκε εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022, με στόχο την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής απάτης.