Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών σε 57χρονο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πρόκληση τροχαίου και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών 57χρονος στη Θεσσαλονίκη, επειδή οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε γυναίκα με το τρίχρονο παιδί της, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
  • Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και υποστήριξε ότι έφυγε για να πιάσει τον σκύλο του, ενώ η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, αφήνοντάς τον ελεύθερο.

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Συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος. Αποφασίστηκε δε, να εκτίσει πραγματικά τέσσερις μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει, πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή, προκειμένου να εισέλθει σε βενζινάδικο. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Μετά τη σύγκρουση, κατά το ίδιο κατηγορητήριο, απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο και εντοπίστηκε κρυμμένος σε ρεματιά, σε απόσταση δεκάδων μέτρων. Η μέτρηση που ακολούθησε «έδειξε» ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πέραν των επιτρεπόμενων ορίων (συγκέντρωση αλκοόλης 1,16 mg/l).

Απολογούμενος στο δικαστήριο ο ίδιος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας, ενώ υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτήρι κρασί. Αναφορικά με την εγκατάλειψη που του αποδίδεται, είπε ότι έφυγε για να πιάσει τον σκύλο του που είχε βγει από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση, έχοντας πρόθεση να επιστρέψει.

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