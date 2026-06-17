Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν πετυχαίνει περισσότερα απ’ όσα θέλαμε» – Τι είπε για τον Νετανιάχου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία ότι η συμφωνία με το Ιράν επιτυγχάνει «όλα όσα θέλαμε να πετύχουμε και ακόμη περισσότερα», ενώ υποστήριξε ότι η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι είχαν διαφωνήσει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το Sky News.

«Αποφύγαμε οικονομική καταστροφή»

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η συνέχιση του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

«Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν αυτό συνεχιζόταν, θα μπορούσε να είχε συμβεί», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η νέα ηγεσία του Ιράν είναι «πολύ έξυπνη» και «πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη».

«Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί», είπε στους δημοσιογράφους κατά τη σύνοδο της G7.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη ότι το χρηματιστήριο είναι «πιο λαμπρό από οποιονδήποτε υπάρχει… εκτός από εμένα».

«Η συμφωνία με το Ιράν πετυχαίνει περισσότερα απ’ όσα θέλαμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύνοδος της G7 στη Γαλλία «δεν θα μπορούσε να είχε έρθει σε καλύτερη στιγμή» και χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ιστορική.

«Η συμφωνία επιτυγχάνει όλα όσα θέλαμε να πετύχουμε, τα πάντα και ακόμη περισσότερα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία τερματίζει την τρέχουσα σύγκρουση, ανοίγει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και εμποδίζει το Ιράν «να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Αυτό ήταν όλο το θέμα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν προχωρήσει στη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αν δεν κάναμε αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίχνουμε βόμβες για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες ή και δύο χρόνια. Ποιος ξέρει;», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η σύνοδος κορυφής της G7 «έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν οι λεπτομέρειες αυτής της ιστορικής συμφωνίας με πολλούς από τους στενότερους φίλους και συμμάχους μας».

Τραμπ για Νετανιάχου: «Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο».

«Για να είμαστε δίκαιοι… είναι ένας καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια εκπληκτική συνεργασία. Υπήρξε ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός», δήλωσε.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σχετικά με τον Λίβανο.

«Είχαμε μια μικρή διαφωνία για τον Λίβανο. Του λέω: “Μπορείς να είσαι λίγο πιο ήπιος. Ίσως να μη χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ”».

Παρά τη διαφωνία, υπογράμμισε ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Ισραήλ παραμένει εξαιρετικά στενή.

«Ήταν μια καταπληκτική συνεργασία. Εκείνος λέει ότι εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και ότι αυτός είναι ο πολύ μικρός εταίρος. Και αυτό είναι αλήθεια», ανέφερε.