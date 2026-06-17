BBC: Καταργεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας και επανεξετάζει εκπομπές σε τηλεόραση και ραδιόφωνο

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Το BBC πρόκειται να καταργήσει περίπου 550 θέσεις εργασίας και να επανεξετάσει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και τους βασικούς παρουσιαστές ειδήσεων, στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου συρρίκνωσης που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Ματ Μπρίτιν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, ενημέρωσε τους εργαζομένους την Τετάρτη ότι θα εξοικονομηθούν 160 εκατ. λίρες από μισθολογικά και άλλα λειτουργικά κόστη στις ομάδες ειδήσεων, τηλεόρασης και ραδιοφώνου έως το τέλος του οικονομικού έτους, σύμφωνα με το Sky News.

Πρόσθετες περικοπές σε όλους τους τομείς θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες, ενώ αναμένεται να καταργηθούν ακόμη 700 διοικητικές θέσεις και να μειωθούν τουλάχιστον κατά 10% οι ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Πρόκειται για το πρώτο πακέτο περικοπών στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου εξοικονόμησης που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και προβλέπει την κατάργηση έως και 2.000 θέσεων εργασίας, στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του BBC εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

«Απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις»

Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, ο Μπρίτιν ανέφερε ότι η έκταση των περικοπών «απαιτεί δύσκολες αποφάσεις» και ότι όλα τα τμήματα θα προχωρήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ορισμένες εκπομπές θα πρέπει να τερματιστούν, καθώς ο οργανισμός επιδιώκει να «συναντήσει το κοινό εκεί όπου βρίσκεται», με δεδομένη τη στροφή ολοένα και περισσότερων θεατών και ακροατών στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε ξεχωριστό μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος του BBC News and Current Affairs, Τζόναθαν Μάνρο, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές και αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση των θέσεων των βασικών παρουσιαστών ειδήσεων.

«Οι παρουσιαστές ειδήσεων έχουν μια μοναδική σχέση με το κοινό μας. Ωστόσο, δεδομένων των περικοπών που πρέπει να γίνουν σε ολόκληρο το BBC News, προχωρούμε σε επανεξέταση αυτών των ρόλων», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Sky News, επανεξέταση θα γίνει και στους ρόλους των συντακτών που εμφανίζονται στον αέρα.

Ποιες εκπομπές επηρεάζονται

Μεταξύ των αλλαγών που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται η διακοπή της κυριακάτικης πρωινής έκδοσης του BBC Breakfast από τον Σεπτέμβριο, με το BBC News Channel να μεταδίδεται ταυτόχρονα στη θέση της.

Στο Radio 4, εκπομπές όπως οι The World Tonight, Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show και Crossing Continents θα ολοκληρωθούν μέσα στη χρονιά.

Από τον Απρίλιο, οι βραδινές εκπομπές του Radio 4 μετά τις 22:00 θα περιλαμβάνουν ένα εγχώριο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ταυτόχρονη μετάδοση της εκπομπής Newshour του World Service.

Παράλληλα, το BBC World Service θα τερματίσει τις εκπομπές The Inquiry, The Conversation και The Fifth Floor έως το τέλος του έτους.

Το 5 Live Weekend Breakfast θα περιοριστεί από τρεις σε δύο ώρες, ενώ οι ομάδες παραγωγής των εκπομπών Sunday With Laura Kuenssberg και Newsnight θα συγχωνευθούν.

Η εκπομπή Today του Radio 4 θα διαθέτει τέσσερις μόνιμους παρουσιαστές αντί για πέντε και από τον Σεπτέμβριο θα υιοθετήσει μοντέλο ενός κεντρικού παρουσιαστή τα Σάββατα.

Ανησυχία για το μέλλον του BBC

Ο Μπρίτιν δήλωσε ακόμη ότι οι δαπάνες για παραγωγές στα τμήματα Περιεχομένου, Ειδήσεων και Περιφερειών θα μειωθούν κατά περίπου 80 εκατ. λίρες την περίοδο 2027-2028, καθώς τόσο τα τηλεοπτικά κανάλια όσο και το ραδιόφωνο θα επανεξεταστούν λόγω της μετακίνησης του κοινού στο διαδίκτυο.

«Ζούμε σε εξαιρετικά αβέβαιους καιρούς. Το κοινό μας βασίζεται σε εμάς καθημερινά για ενημέρωση, ψυχαγωγία και κατανόηση του κόσμου. Η εξοικονόμηση πόρων ενώ συνεχίζουμε να επιτελούμε την αποστολή μας δημιουργεί μια διπλά δύσκολη περίοδο για όλους», δήλωσε.

Η επικεφαλής του συνδικάτου εργαζομένων Bectu, Φιλίπα Τσάιλντς, χαρακτήρισε τις περικοπές «κάθε άλλο παρά ιδανικές», προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του BBC να επιτελεί τον δημόσιο ρόλο του.

«Σε μια εποχή παραπληροφόρησης και αυξανόμενης συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων πολυεθνικών εταιρειών, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ένα ισχυρό και βιώσιμα χρηματοδοτούμενο BBC», δήλωσε.

Ο Ματ Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google, διαδέχθηκε τον Τιμ Ντέιβι στη θέση του γενικού διευθυντή τον περασμένο μήνα. Ο Ντέιβι είχε ανακοινώσει την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 2025, εν μέσω αντιδράσεων και αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων σχετικά με το μοντάζ ντοκιμαντέρ του BBC για τον Ντόναλντ Τραμπ.