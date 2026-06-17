Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη «διάσπαση της συμμετρίας αναστροφής του χρόνου» σε αυτό το «εξωτικό» μέταλλο Kagome

Ο κόσμος της κβαντικής φυσικής δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει, κρύβοντας μυστικά που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά το τεχνολογικό μας μέλλον. Στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας βρίσκεται τώρα μια κατηγορία «εξωτικών» υλικών, τα οποία συμπεριφέρονται με τρόπους που αψηφούν την κοινή λογική.

Μια νέα, εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά και γοητευτικά φαινόμενα του μικρόκοσμου. Οι φυσικοί αναφέρουν την ανακάλυψη νέων στοιχείων για μια μυστηριώδη κβαντική κατάσταση σε μια ασυνήθιστη κατηγορία υλικών, σε ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε μια μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με το πώς αυτά τα συστήματα μεταβαίνουν στην υπεραγωγιμότητα.

Στη φυσική, η διάσπαση της συμμετρίας αναφέρεται σε διαδικασίες κατά τις οποίες μια συμμετρική κατάσταση καταρρέει από την αρχική της κατάσταση αταξίας σε μια πιο οργανωμένη, η οποία όμως πλέον διαθέτει λιγότερη συμμετρία.

Τα νέα ερευνητικά ευρήματα αποκαλύπτουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συμμετρία αναστροφής του χρόνου, ένα θεμελιώδες είδος συμμετρίας στη φύση, φαίνεται να διασπάται σε θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από ό,τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως.

Η έρευνα παρουσιάστηκε αναλυτικά σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Physics.

Μυστηριώδη Μέταλλα Kagome

Στη μελέτη τους, μια διεθνής ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής μια ομάδα από το Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κορέας (KAIST), επικεντρώθηκε στα λεγόμενα μέταλλα kagome—μια κατηγορία σιδηρομαγνητικών κβαντικών υλικών που διαθέτουν μοναδικές ιδιότητες.

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα συγκεκριμένο μέταλλο kagome που ονομάζεται Αντιμονίδιο Βαναδίου Καισίου (CsV₃Sb₅), ένα καινοτόμο υλικό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2021 από ερευνητές στο Quantum Foundry του NSF στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σάντα Μπάρμπαρα (UC Santa Barbara).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια πειραμάτων με το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο θεωρείται υποψήφιος υπεραγωγός, το CsV₃Sb₅ παρουσίασε ενδείξεις ότι η συμμετρία αναστροφής του χρόνου διασπάστηκε σε θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από ό,τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως.

Αυτό είναι σημαντικό διότι υποδηλώνει ένα δυσεύρετο φαινόμενο που οι φυσικοί ονομάζουν «διάταξη ρευμάτων βρόχου» (loop-current order), το οποίο περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία η κυκλοφορία των ηλεκτρονίων σε όλο το υλικό συμβαίνει σε επίμονους μικροσκοπικούς βρόχους.

Ένα Σήμα αναδύεται

Χρησιμοποιώντας μια προηγμένη τεχνική φωτοεκπομπής, η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει ανεπαίσθητες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόνια ανταποκρίνονται στο κυκλικά πολωμένο φως — δηλαδή στο φως που παράγεται με τη χρήση ενός διανύσματος ηλεκτρικού πεδίου το οποίο περιστρέφεται κυκλικά καθώς διαδίδεται το φωτεινό κύμα, ολοκληρώνοντας μία πλήρη περιστροφή για κάθε μήκος κύματος.

Με βάση τις μετρήσεις της ομάδας, αναδύθηκε ένα χαρακτηριστικό σήμα, το οποίο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είναι συμβατό με μια κατάσταση διάσπασης της συμμετρίας αναστροφής του χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρήσεις τους παρέχουν τις καλύτερες ίσως πειραματικές αποδείξεις μέχρι σήμερα για μια εξωτική κβαντική κατάσταση της ύλης γνωστή ως «διάταξη ρευμάτων βρόχου», κατά την οποία τα ηλεκτρόνια λαμβάνουν αυθόρμητα μικροσκοπικούς κυματικούς σχηματισμούς.

Η διάταξη ρευμάτων βρόχου στα μέταλλα kagome αποτελεί συνεχιζόμενο πεδίο μελέτης για τους φυσικούς, και τα νέα ευρήματα της ομάδας προσφέρουν τις καλύτερες ίσως αποδείξεις που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα.

Εξωτικές καταστάσεις και υπεραγωγιμότητα υψηλών θερμοκρασιών

Ένας λόγος για τον οποίο τα ευρήματα της ομάδας είναι τόσο σημαντικά είναι ότι τα αποτελέσματά τους προσφέρουν κάποια σαφήνεια στην κατά τα άλλα περίπλοκη αλληλουχία φάσεων μετάβασης που είναι γνωστό ότι συμβαίνουν εντός του CsV₃Sb₅.

Με βάση την έρευνά τους, η ομάδα πιστεύει τώρα ότι η διάταξη ρευμάτων βρόχου εκδηλώνεται καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται, για να ακολουθήσει στη συνέχεια μια περιοδική αναδιάταξη των ηλεκτρονίων, γνωστή ως κύμα πυκνότητας φορτίου. Τέλος, ακολουθεί η υπεραγωγιμότητα, η οποία συνοδεύεται από την πλήρη απουσία ηλεκτρικής αντίστασης.

Σε θεμελιώδες επίπεδο, το έργο της ομάδας θα μπορούσε να προσφέρει νέες γνώσεις για τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των ισχυρά συσχετισμένων κβαντικών υλικών, γεγονός που υπόσχεται πολλά για μελλοντικές μελέτες σχετικά με τους μηχανισμούς που παράγουν εξωτικές καταστάσεις της ύλης.

«Αυτές οι γνώσεις εμβαθύνουν την κατανόησή μας για το τοπίο των φάσεων μετάβασης στα μέταλλα kagome και αναδεικνύουν τις συνδέσεις με ένα συσχετισμένο σύστημα που παρουσιάζει ανάλογη ιεραρχία μεταβάσεων», αναφέρει η ομάδα.

«Στο μέλλον, τέτοιες μελέτες ενδέχεται επίσης να βοηθήσουν τους επιστήμονες να επιτύχουν επιτέλους τον πολυπόθητο στόχο της υπεραγωγιμότητας υψηλών θερμοκρασιών, κατά την οποία υλικά ικανά να άγουν τον ηλεκτρισμό με μηδενική αντίσταση και σε θερμοκρασίες άνω των 30 K (-243°C), θα συμβάλουν στη μείωση των τρεχόντων εξόδων που σχετίζονται με τα συστήματα ψύξης που απαιτούνται για την υπεραγωγιμότητα, και τελικά θα βοηθήσουν να καταστούν αυτές οι μηχανολογικές τεχνολογίες υψηλής ισχύος εμπορικά βιώσιμες».

Η πρόσφατη μελέτη της ομάδας, με τίτλο «Στοιχεία διάσπασης της συμμετρίας αναστροφής του χρόνου πάνω από τη διάταξη κυμάτων πυκνότητας φορτίου σε ένα μέταλλο kagome», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Physics.