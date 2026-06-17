Τραμπ: «Βομβάρδισα τη μεγαλύτερη γέφυρα του Ιράν» – «Γίνονται λάθη, ο πόλεμος είναι άσχημος» είπε για το πλήγμα σε σχολείο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σχολίασε το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στη Μιναμπ και ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τη στάση που τήρησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων λίγο πριν από την αποχώρησή του από τη σύνοδο της G7.

«Βομβάρδισα τη μεγαλύτερη γέφυρά τους»

Αναφερόμενος στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη πλήξει σημαντικές υποδομές.

«Ο κόσμος θέλει να βομβαρδίσω τις γέφυρες. Το έχω ήδη κάνει», δήλωσε.

«Αθέτησαν μία από τις υποσχέσεις τους και βομβάρδισα τη μεγαλύτερη γέφυρά τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρομοίασε τη γέφυρα με τη διάσημη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.

«Ήταν η γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον του Ιράν. Αλλά βομβαρδίσαμε αυτή τη γέφυρα, το είδατε».

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «με ένα γρήγορο χτύπημα από ένα F-22, το πιο όμορφο μαχητικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ».

Οι επιθέσεις σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Β1 στην πόλη Καράτζ τον Απρίλιο, έχουν επικριθεί από ορισμένες οργανώσεις ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

«Ο πόλεμος είναι άσχημος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε μια αιχμηρή ερώτηση σχετικά με το αμερικανικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μιναμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου με το Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τις αναφορές στοίχισε τη ζωή σε 152 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν σκοπεύει να αποδώσει ευθύνες σε μέλη της κυβέρνησής του για το πλήγμα «που σκότωσε περισσότερα από 100 παιδιά την πρώτη ημέρα του πολέμου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε έντονο ύφος: «Όπως γνωρίζετε, αυτό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Και συνέχισε: «Είναι μια τόσο παράξενη ερώτηση να τίθεται αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάτε για κάτι που συνέβη πριν από πολύ καιρό, αλλά κανείς δεν το έκανε επίτηδες».

Ο Τραμπ αντέτεινε αναφερόμενος σε επιθέσεις που αποδίδει στο Ιράν: «Τι γίνεται με τις χιλιάδες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν όταν άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους; Τι γίνεται με τις χιλιάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν από το Ιράν;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Γίνονται λάθη. Ο πόλεμος είναι άσχημος».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται. «Γνωρίζω ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση και θα μπορούσα να έχω μια έκθεση για εσάς αύριο ή θα ρωτούσα τον Πιτ Χέγκσεθ αυτή την ερώτηση», είπε, αναφερόμενος στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ

Ευχαρίστησε Πούτιν και Σι για την «ουδετερότητά» τους

Ο Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι παρέμειναν ουδέτεροι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κίνας Σι. Ήμουν μαζί του και παρέμεινε ουδέτερος, απολύτως ουδέτερος. Και το εκτιμώ», δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Και θέλω να ευχαριστήσω τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήταν πολύ ουδέτερος».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Κίνα και η Ρωσία «θα μπορούσαν να μας είχαν δυσκολέψει πολύ περισσότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε μια «μακρά συνομιλία» με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με πιθανά οπλικά συστήματα προς το Ιράν.

«Του ζήτησα να μην πουλήσει όπλα στο Ιράν»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο να μην προμηθεύσει την Τεχεράνη με οπλικά συστήματα.

«Έχουν όπλα ώμου που καταρρίπτουν αεροσκάφη», είπε.

«Του είπα ότι θα το εκτιμούσα πραγματικά αν δεν έδινε ή δεν πουλούσε τέτοιο εξοπλισμό στο Ιράν. Και ξέρετε κάτι; Στο μεγαλύτερο μέρος, δεν το έκανε. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω, γιατί έκαναν τα πράγματα πολύ καλύτερα».