Απειλές από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας – «Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο»

Μήνυμα ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει οποιοδήποτε μέτρο απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων εξέπεμψε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (MGK) της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ανακοινωθέν υπογραμμίζεται η πρόθεση της τουρκικής πλευράς να αποτρέψει κάθε «τετελεσμένο» που, σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσε να πλήξει τα δικαιώματα της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ») ή να διαταράξει το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέδωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, το Συμβούλιο έθεσε στο επίκεντρο το Κυπριακό και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο κείμενο επαναλαμβάνεται η πάγια θέση της Άγκυρας για τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης, ενώ παράλληλα διατυπώνεται σαφής προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση ενάντια σε οποιαδήποτε μονομερή πρωτοβουλία στην ευρύτερη περιοχή.

«Τονίστηκε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο που θα έθιγε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” και θα υπονόμευε το κλίμα ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται.

ΗΠΑ-Ιράν και περιφερειακή σταθερότητα

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η διατήρησή της είναι σημαντική για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. «Εκφράστηκε η ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και επισημάνθηκε η σημασία του να μην υπονομευθεί η διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου περιλάμβανε επίσης αναφορές για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, με την Άγκυρα να επικρίνει το Ισραήλ για τις ενέργειές του και να καλεί σε άμεσες πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Δηλώθηκε ότι οι επιθετικές ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, τις επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του τεμένους Αλ Ακσά, καθώς και τις ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες εγκαθίδρυσης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΣΕΑ ανέφερε ακόμη ότι: «Απευθύνθηκε έκκληση προς τις πλευρές που φέρουν την ευθύνη για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και την εξάπλωσή τους στις γειτονικές περιοχές, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, να λάβουν το συντομότερο δυνατό μέτρα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Τρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια

Το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξέτασε επίσης τις εξελίξεις που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δίνοντας έμφαση στον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και μιας «περιοχής χωρίς τρομοκρατία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός και εκτός Τουρκίας εναντίον των οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και Ισλαμικού Κράτους (DEAŞ), καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

«Αξιολογήθηκαν οι ενέργειες που διεξάγονται με στόχο την επίτευξη των στόχων μιας “Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία” και μιας “περιοχής χωρίς τρομοκρατία”, οι οποίοι έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας μας και της περιοχής μας, ενώ επιβεβαιώθηκε η ισχυρή βούληση να απαλλαγούν ο λαός μας και οι γείτονές μας από το βαρύ φορτίο της τρομοκρατίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή πληροφοριών: SIGMALIVE