Επιτροπή Δεοντολογίας: Νέα αναβολή για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Οι 3 «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις

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«Φωτιές» στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άναψε η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πέτυχε την αναβολή της συζήτησης για την άρση της ασυλίας της, καθώς τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαφοροποιήθηκαν από την επίσημη γραμμή και υπερψήφισαν το αίτημά της, προκαλώντας εσωκομματική αναστάτωση.

Το παρασκήνιο της «γαλάζιας» διάσπασης

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να εξεταστούν τρία αιτήματα άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, η ίδια δήλωσε κώλυμα την τελευταία στιγμή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε αναβολή για την προσεχή Δευτέρα (21/6/2026), επικαλούμενη την επιθυμία της να παραστεί σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην οποία πάντως δεν είναι ομιλήτρια.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, απέρριψε το αίτημα, ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία.

Η διαφοροποίηση

Ωστόσο, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βασίλης Οικονόμου και ο Βαγγέλης Λιάκος, τάχθηκαν υπέρ της αναβολής.

Το αποτέλεσμα: Από τους εννέα συνολικά βουλευτές της Ν.Δ. που μετέχουν στην Επιτροπή, οι έξι ψήφισαν «κατά» και οι τρεις «υπέρ». Η στάση αυτή των τριών, στάθηκε αρκετή για να σχηματιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία και να εγκριθεί η αναβολή.

Οι τρεις υποθέσεις της Λάρισας που παραμένουν στο «μικροσκόπιο»

Τα αιτήματα άρσης ασυλίας που επρόκειτο να συζητηθούν αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λάρισα, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την τραγωδία των Τεμπών, και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: