Επιτροπή Δεοντολογίας: Νέα αναβολή για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Οι 3 «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις

Εσωκομματική αναστάτωση προκάλεσε στη Νέα Δημοκρατία η αναβολή της συζήτησης για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος υπερψήφισαν το αίτημά της, διαφοροποιούμενοι από την επίσημη γραμμή. Η απόφαση ελήφθη στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και αφορά τρία περιστατικά που συνδέονται με τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα.

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Πολιτική

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία προκάλεσε η αναβολή της συζήτησης για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές υπερψήφισαν το αίτημά της.
  • Συγκεκριμένα, από τους εννέα βουλευτές της Ν.Δ. που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, οι Γιώργος Γεωργαντάς, Βασίλης Οικονόμου και Βαγγέλης Λιάκος τάχθηκαν υπέρ της αναβολής.
  • Τα αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν τρεις υποθέσεις στη Λάρισα, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την τραγωδία των Τεμπών, περιλαμβάνοντας περιστατικά στο Δικαστικό Μέγαρο και παράνομη βιντεοσκόπηση αστυνομικών.

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«Φωτιές» στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άναψε η συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την άρση της ασυλίας της αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πέτυχε την αναβολή της συζήτησης για την άρση της ασυλίας της, καθώς τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος διαφοροποιήθηκαν από την επίσημη γραμμή και υπερψήφισαν το αίτημά της, προκαλώντας εσωκομματική αναστάτωση.

Το παρασκήνιο της «γαλάζιας» διάσπασης

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να εξεταστούν τρία αιτήματα άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, η ίδια δήλωσε κώλυμα την τελευταία στιγμή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε αναβολή για την προσεχή Δευτέρα (21/6/2026), επικαλούμενη την επιθυμία της να παραστεί σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην οποία πάντως δεν είναι ομιλήτρια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας της για δύο υποθέσεις εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, απέρριψε το αίτημα, ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία.

Η διαφοροποίηση

Ωστόσο, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βασίλης Οικονόμου και ο Βαγγέλης Λιάκος, τάχθηκαν υπέρ της αναβολής.

Βουλή: Άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης

Το αποτέλεσμα: Από τους εννέα συνολικά βουλευτές της Ν.Δ. που μετέχουν στην Επιτροπή, οι έξι ψήφισαν «κατά» και οι τρεις «υπέρ». Η στάση αυτή των τριών, στάθηκε αρκετή για να σχηματιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία και να εγκριθεί η αναβολή.

Οι τρεις υποθέσεις της Λάρισας που παραμένουν στο «μικροσκόπιο»

Τα αιτήματα άρσης ασυλίας που επρόκειτο να συζητηθούν αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λάρισα, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την τραγωδία των Τεμπών, και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

  • 1η Υπόθεση (Επεισόδιο στο Δικαστικό Μέγαρο): Αφορά αυτεπάγγελτη δικογραφία μετά από αναφορά δικαστικής γραμματέως (20 Μαρτίου 2026). Σύμφωνα με την καταγγελία, η κ. Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι, εισήλθαν στο γραφείο της, έκλεισαν την πόρτα και την ανέκριναν για δικαστή που χειρίζεται πτυχή της υπόθεσης των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να κατέγραφε το σκηνικό με το κινητό της, ενώ ο κ. Ρούτσι κατηγορείται ότι πέταξε την οθόνη του υπολογιστή στο δάπεδο. Οι διώξεις αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας και συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιου πράγματος.
  • 2η Υπόθεση (Βιντεοσκόπηση αστυνομικού): Βασίζεται σε ένορκη εξέταση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας (8 Απριλίου 2026). Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγορείται ότι τον βιντεοσκόπησε παράνομα εντός του Δικαστικού Μεγάρου στις 20 Μαρτίου 2026 και ανήρτησε το υλικό στα social media χωρίς τη συναίνεσή του (παράβαση νόμου περί προσωπικών δεδομένων).
  • 3η Υπόθεση (Περιστατικό στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ»): Αφορά μηνύσεις τριών αστυνομικών για επεισόδιο την 1η Απριλίου 2026, στην είσοδο του συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για τα Τέμπη. Η κατηγορία αφορά και πάλι την κατ’ εξακολούθηση βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

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