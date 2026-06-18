Λίνα Μενδώνη: «Ο Παρθενώνας μάς αποκαλύπτει πλέον την γεωμετρική του τελειότητα» – ΒΙΝΤΕΟ

«Ο Παρθενώνας μάς αποκαλύπτει πλέον την γεωμετρική του τελειότητα» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σχετικά για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του μνημείου μετά την οριστική απομάκρυνση των σκαλωσιών.

Ερωτηθείσα αν έχει ενδοιασμούς για νέες ψηφιακές εφαρμογές ή τρόπους παρουσίασης των Γλυπτών από εδώ και στο εξής, η κ. Μενδώνη αποκάλυψε πως στο παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.

Στην ερώτηση αν η αποκατάσταση αυτή ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε πως «οτιδήποτε αφορά τον Ιερό Βράχο και ειδικά τον Παρθενώνα εμμέσως συνηγορεί [προς την επανένωση]».

«Διότι ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία τυγχάνουν – δεν τυγχάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό; – στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρίπτεται», εξήγησε η κ. Μενδώνη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.

«Ακολουθεί το Τατόι»

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση τι άλλο πρέπει να περιμένουμε άμεσα μετά τα εγκαίνια στον Μυστρά, την Περβόλα στη Ρόδο και τον Παρθενώνα, αφού υπενθύμισε πρώτα ότι το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019 μέχρι σήμερα υλοποιεί περίπου 900 έργα σε όλη την επικράτεια, η κ. Μενδώνη δήλωσε ότι ακολουθεί το Τατόι.