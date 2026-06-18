Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας: Τα νούμερα που γράφονται για το κόστος της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα

Πηγές του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι τα αναγραφόμενα νούμερα για το κόστος της νέας πλατφόρμας «Πόσο κάνει» είναι αναληθή, ξεκινώντας διασπορά ψευδών ειδήσεων στα social media. Η πλατφόρμα posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, με ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καλύπτοντας την ανάπτυξη της πλατφόρμας, της mobile εφαρμογής και την υποστήριξή της για 15 μήνες.

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  • Πηγές του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι «Τα νούμερα που γράφονται για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», διαψεύδοντας τη διασπορά ψευδών ειδήσεων για το κόστος της.- Η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS-Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.- Η δράση υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 και έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καλύπτοντας την ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας για 15 μήνες.

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«Με το που παρουσιάστηκε η νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», ξεκίνησε η διασπορά fake news στα social media σχετικά με το κόστος της. Τα νούμερα που γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» τονίζουν πηγές του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS-Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή για την εποπτεία της αγοράς.

Η δράση υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής, καθώς και την υποστήριξή της για διάστημα 15 μηνών, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

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