Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας: Τα νούμερα που γράφονται για το κόστος της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα

«Με το που παρουσιάστηκε η νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», ξεκίνησε η διασπορά fake news στα social media σχετικά με το κόστος της. Τα νούμερα που γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» τονίζουν πηγές του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS-Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή για την εποπτεία της αγοράς.

Η δράση υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής, καθώς και την υποστήριξή της για διάστημα 15 μηνών, τονίζουν οι ίδιες πηγές.