Στην αρμόδια Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών – «Δεν είναι πανάκεια ο νόμος Κατσέλη», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ξεκίνησε η επεξεργασία επί της Αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

O υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε πως το νομοσχέδιο αυτό «έρχεται να λύσει υπαρκτά προβλήματα των πολιτών όλων των κοινωνικών κατηγοριών και ομάδων, με μια ολιστική προσέγγιση, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα». Με τον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό αυτών των 800 εκατ. ευρώ είπε «δείχνουμε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στον πολίτη» με πολιτικές μόνιμες υπεύθυνες, που δεν μετακυλούν το χρέος στις επόμενες γενιές και όχι με όρους tele-marketing και του «πάρε κόσμε» και κάλεσε «η συζήτηση αυτή στην Βουλή να μην εξελιχθεί σε ένα «μεγάλο παζάρι» για το ποιος θα είναι εκείνος που θα πει το ποιο ηχηρό και ποιος θα τάξει τα περισσότερα και αρεστά».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, από την πλευρά του επισήμανε πως το νομοσχέδιο «αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των ανακοινώσεων μέτρων που έχουν γίνει από τον Δεκέμβριο του 2025 έως πρόσφατα».

Ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος, απέρριψε την κριτική της Αντιπολίτευσης, ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο προεκλογικών αποσπασματικών ενισχύσεων και τακτοποιήσεων σε συγκριμένες κατευθύνσεις λέγοντας «πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς έχουμε αποδείξει πως ό,τι λέμε το τηρούμε και βάλτε στο μυαλό σας και εμπεδώστε ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας».

Το νομοσχέδιο αυτό, υπογράμμισε ο υφυπουργός, «εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων στήριξη που λαμβάνονται καθ’ όλη την διάρκεια της διακυβέρνησης όταν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος αναρωτήθηκε εάν «οι έξι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, οι 83 μειώσεις φόρων , οι 16% αυξήσεις από το 2023 έως τώρα, οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, οι παρεμβάσεις στην Εισφορά Αλληλεγγύης , στην προσωπική διαφορά οι περυσινές αυξήσεις στους ενστόλους, ο μηδενισμός του φόρου στους νέους έως 25 ετών ήταν προεκλογικές παροχές;»

Η κυβέρνηση της ΝΔ είπε ο υφυπουργός είναι «υπέρ της ενίσχυσης του πολίτη «full time» και όχι «part time». Ο κ. Μαρκόπουλος συμφώνησε ότι «με το τζάμπα δεν υπάρχει…» και στην κριτική της Αντιπολίτευσης ότι τα έσοδα προέρχονται από την αύξηση των έμμεσων φόρων απάντησε ότι «μόλις το 10% των πλεονασμάτων προέρχεται από έμμεσους φόρους, τα χρήματα που έρχονται και μπορούν να γίνονται παροχές προέρχονται από την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, από την ανάπτυξη που στην χώρα μας είναι μεγαλύτερη μέσου ευρωπαϊκού μέσου όρου, από την προσέλκυση επενδύσεων και από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, που κάποιοι δεν τα ήθελαν, έχουμε παραγωγή αποτελέσματος που επιστρέφει στον πολίτη».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της αύξησης των ενοικίων, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι «είμαστε στην σωστή κατεύθυνση με την ψηφιοποίηση και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε αυτό κατατείνει, ώστε όλα να δηλώνονται». Ο κ. Μαρκόπουλος αναρωτήθηκε, «εάν δεν απαντά με έναν τρόπο στην «ακρίβεια» το γεγονός ότι με το νομοσχέδιο αυτό κάποιες οικογένειες θα μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα για τα παιδιά τους, ότι δίνονται 200 εκατ. ευρώ επιπλέον από πέρυσι, ώστε να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι και να λάβουν 300 ευρώ, ότι δίνονται κάποια επιπλέον ενοίκια στους κρατικούς λειτουργούς που θα πάνε σε κάποιες περιοχές της χώρας για να υπηρετήσουν, ότι προχωράμε σε νέα μέτρα για την διασφάλιση των οφειλετών σε δημόσιο και τράπεζες»;»

Εμείς είπε ο υφυπουργός «ερχόμαστε με ενσυναίσθηση στην αναγνώριση των προβλημάτων να δηλώσουμε «παρόντες». Αναφορικά με επικρίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι «έχουμε αύξηση 65% σε σχέση με πέρυσι, 62.000 ρυθμίσεις ύψους 19,21 δις. ευρώ», ενώ ερχόμαστε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες αποπληρωμής οφειλών με τις 72 δόσεις. Για την προστασία των δανειοληπτών πρώτης κατοικία και το Νόμο Κατσέλη, ο υφυπουργός παρατήρησε πως στην εποχή του έδωσε κάποιες λύσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιοι «μύθοι» γιατί εάν αυτός ήταν η πανάκεια θα είχαμε λύσει το πρόβλημα, εδώ θα πρέπει με βάθος και πρόγραμμα να μελετήσουμε τα νέα δεδομένα, χωρίς να θέλουμε να κρύψουμε στο συρτάρι τα θέματα που υπάρχουν ειδικά και μετά από την ξεκάθαρη δικαστική απόφαση που έχει προκύψει, άλλωστε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαφής στις δηλώσεις που έκανε, όμως δεν χρειάζεται βιασύνη και ένας οικονομικός λαϊκισμός να πάμε σε μία λύση χωρίς μελέτη και ευθύνη από την πλευρά μας, είναι λάθος»

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ενημέρωσε την Επιτροπή, πως θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση που θα κατατεθεί στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου που αφορά το «Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών από προσωπική διαφορά» προκειμένου να λαμβάνουν το επίδομα των 300 ευρώ (που είναι συμψηφιζόμενο με τυχόν προσωπική διαφορά) και οι υπάλληλοι που το δικαιούνται και είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, καθώς αυτή η μετακίνησή τους αφορά ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο κ. Πετραλιάς αποσαφήνισε πως με την διάταξη αυτή που αφορά την προσωπικής διαφοράς «ερχόμαστε μετά από 11 χρόνια να εξισορροπούμε το σύστημα με έναν οριζόντιο και όχι επιλεκτικό τρόπο, αφού η διάταξη στην ουσία της αφορά περί τους 1.500 υπαλλήλους, απέναντι σε ένα πρόβλημα μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων που είχε δημιουργηθεί από τις περικοπές των Μνημονίων».

Ο υφυπουργός, σταχυολογώντας το πλέγμα των διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είπε ότι «αυτό περιλαμβάνει τις εξαγγελίες των τεσσάρων νέων μέτρων για την στεγαστική κρίση (επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, το νέο πρόγραμμα «Επισκευάζω- Νοικιάζω» με φορολογικά κίνητρα για αύξηση στην κατασκευή κατοικιών, την διεύρυνση της απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και στην Α Δημοτική Ενότητας της Θεσσαλονίκης, για να προστατευτούν οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές, την διεύρυνση, σε σχέση με πέρυσι, της περιμέτρου για τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, ώστε να καλύπτεται το 55% των μισθωτών).

Το δεύτερο «πακέτο» είναι οι δύο εξαγγελίες που χρειάζονται νομοθέτηση για να δοθούν στους αγρότες ( η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, ώστε να χρησιμοποιείται το νέο σύστημα από την 1η Νοεμβρίου, και το τιμολόγιο ρεύματος ΓΑΙΑ, που η ΔΕΗ ήδη έχει προχωρήσει στις μειωμένες τιμές και αφορά και τους νέους αγρότες οι οποίοι με μια αίτηση θα μπορούν να εντάσσονται σε αυτό το τιμολόγιο).

Το τρίτο υποσύνολο ρυθμίσεων αφορούν τη νομοθέτηση των εξαγγελιών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ( την οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά (240 εκατ. ευρώ), η αύξηση του επιδόματος σε 300 ευρώ από 250 ευρώ με την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους συνταξιούχους και όλων τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες- (μέτρο που αφορά το 85% των συνταξιούχων). Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης και οι εξαγγελίες για τις ρυθμίσεις για το Ιδιωτικό Χρέος (το ακατάσχετο εάν πληρωθεί το 25% της οφειλής και ρυθμίσεις για το υπόλοιπο, τη μείωση του ορίου στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ήταν για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την μείωση της δόσης αποπληρωμής του εξωδικαστικού εάν θέλεις να προστατεύσεις μόνο την κύρια κατοικία και τις 72 δόσεις).

Ο κ. Πετραλιάς, απαντώντας στις αναφορές της Αντιπολίτευσης, σχετικά με την «απόδοση της 13η σύνταξης στους συνταξιούχους», επισήμανε ότι «όπως το είχε εξαγγείλει τότε η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, «ήταν 300 έως 500 ευρώ μεικτά, ενώ το επίδομα που θεσπίζεται τώρα ανέρχεται σε 300 ευρώ καθαρά και αφορά 1, 8 εκατομμύρια δικαιούχους συμπολίτες μας , συνολικού κόστους 560.000.000 ευρώ».

Επίσης, στην αντιπρόταση της Αντιπολίτευσης «για 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και διαγραφή προσαυξήσεων στο τέλος», ο υφυπουργός είπε ότι «όταν θεσπίστηκαν οι 120 δόσεις επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε ο εξωδικαστικός και ρυθμίστηκαν χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ και αφορούσε μικρές οφειλές, ενώ οι δόσεις των πάγιων δόσεων ήταν 12 δόσεις.

Σήμερα έχουμε εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,5 δισ. ευρώ, οι δόσεις των παγίων ρυθμίσεων διπλασιάστηκαν και ανέρχονται στις 24 δόσεις και επιπρόσθετα 72 δόσεις για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας ή της ενεργειακής κρίσης (έως τέλος του 2023) με επιτόκιο, όμως, εκείνο της πάγιας ρύθμισης » και σημείωσε ότι «είναι λάθος σήμα στην κοινωνία να λέμε μην πληρώνετε τα χρέη σας, αφήστε τα και θα έρθει η Πολιτεία να κάνει 120 δόσεις με διαγραφή των προσαυξήσεων. Αυτό είναι η συνταγή της καταστροφής».

Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό όπως βελτιώνεται, πρόσθεσε ο κ. Πετραλιάς , «μπορεί κάποιος να κάνει όχι 120 δόσεις, αλλά και 240 και 440 δόσεις και με «κούρεμα» ακόμα και της βασικής οφειλής να μπορεί να κάνει- όχι μόνο των προσαυξήσεων- σύμφωνα με τις δυνατότητες και την περιουσία του καθένα. Αυτό είναι μέτρο δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι ανόητος εκείνος που πληρώνει και έξυπνος εκείνος που εάν και μπορεί δεν πληρώνει».

Αυτή είναι μια βασική θέση της κυβέρνησής μας». Αναφορικά με τις οφειλές προς την ΔΕΗ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή της Αυτοδιοίκησης, αυτό που θεσπίζεται ανέφερε ο υφυπουργός «είναι ότι το Κράτος θα πληρώνει την οφειλή, αλλά θα χρεώνει τον φορέα στην ΑΑΔΕ». Για δε τις αυξήσεις στους Δικαστικούς, ο κ. Πετραλιάς, διευκρίνισε πως «αυτή αφορά όχι ανώτατους, αλλά χαμηλόβαθμους δικαστικούς λειτουργούς που όταν εξελίσσονται, χωρίς να υπάρχει οργανική θέση, δεν ήταν σε αντιστοιχία με τους λειτουργούς του ΝΣΚ και υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση συμμόρφωσης που θα πρέπει να γίνει σεβαστή».