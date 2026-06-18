Μουντιάλ 2026 – Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1: Ισόπαλες αλλά ελπίζουν

Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται πλέον η υπόθεση πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ για Τσεχία και Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία, 1-1, στο «Ατλάντα Στάντιουμ», στην πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου.

Οι δύο ομάδες προέρχονταν από ισάριθμες ήττες στην 1η αγωνιστική από Νότια Κορέα και Μεξικό, οπότε οι αγώνες που ακολουθούν θα έχουν χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή ήταν η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μοναδική προηγούμενη ήταν το 1997, όταν είχαν αναδειχθεί ισόπαλες (2-2) στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών της FIFA.

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς στο «Ατλάντα Στάντιουμ» για λογαριασμό της Τσεχίας με «δράστη» τον Μίχαλ Σαντίλεκ. Ο μέσος της Σπάρτα Πράγας πλάσασε υποδειγματικά τον Γουίλιαμς και με το δεύτερό του γκολ με την φανέλα της Εθνικής «άνοιξε λογαριασμό» στο Μουντιάλ.

Το γρήγορο τέρμα των Τσέχων ανάγκασε τους Νοτιαφρικανούς να ανοιχτούν και να βγουν μπροστά για να ισοφαρίσουν, γνωρίζοντας ότι πιθανή δεύτερη ήττα στο τουρνουά θα μπορούσε ν’ αποβεί καταδικαστική. Δεν ήταν, πάντως, ιδιαίτερα επικίνδυνη η ομάδα του Ούγκο Μπρος, οπότε το πρώτο μέρος βρήκε τους Τσέχους να έχουν το προβάδισμα.

Πολύ κακό απλό πλευράς ποιότητας ήταν το δεύτερο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο καμία από τις δύο ομάδες δεν έφτιαξε κάποια «καθαρή» ευκαιρία. Ωστόσο, στο 83′ η Νότια Αφρική έφτασε στην ισοφάριση με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μοκοένα, μετά την παράβαση που υπέπεσε ο Σουλτς (χέρι).

Διαιτητής: Τ. Πένσο (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Κρέιτσι – Εμπαθά, Μοκοένα

Οι ενδεκάδες:

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ (67′ Σούτσεκ), Τσερβ (78′ Ζίμα), Σόικα (55′ Ζελένι), Χλόζεκ (67′ Πρόβοντ), Νταρίντα (55′ Σουλτς), Σικ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς (46′ Μοφοκένγκ), Ρέινερς (66′ Μακγκόρα), Απόλις, Μασέκο (83′ Σεμπελεμπέλε)