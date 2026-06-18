Σοκ σε ζωολογικό κήπο της Βρετανίας: Άνδρας πέταξε αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 3χρονος

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Ένας άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού ένα 3χρονο αγοράκι κατέληξε στον περίβολο των κροκοδείλων, σε έναν ζωολογικό κήπο της κεντρικής Αγγλίας και υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία του Κέμπριτζσιρ είπε ότι έλαβε κλήσεις για ένα «συμβάν» στο Johnsons ⁠of Old Hurst, έναν ζωολογικό κήπο κοντά στο Χάντινγκτον, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να βρεθεί το παιδί στο κλουβί των ερπετών.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη.

«Σε αυτό το στάδιο, μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο την ώρα αυτού του αλγεινού συμβάντος, για να κατανοήσουμε τις συνθήκες. Δεν νομίζουμε ότι ο συλληφθείς και το παιδί γνωρίζονται μεταξύ τους», είπε η επιθεωρήτρια Βέριτι ΜακΚάν.

Ο ζωολογικός κήπος στον ιστότοπό του αναφέρει ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, το ενδιαφέρον της οποίας για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε σε «πάθος για τους κροκόδειλους». «Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη φάρμα κροκοδείλων μας εδώ, στο Johnsons of Old Hurst, ώστε να γίνουμε μέρος αυτής της αξιοσημείωτης προσπάθειας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος», ανέφερε ο ιστότοπος.