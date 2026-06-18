Σοκ σε ζωολογικό κήπο της Βρετανίας: Άνδρας πέταξε αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 3χρονος

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού ένα 3χρονο αγοράκι κατέληξε στον περίβολο των κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο της κεντρικής Αγγλίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

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Διεθνή Νέα

κροκόδειλος,
πηγή: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού ένα 3χρονο αγοράκι κατέληξε στον περίβολο των κροκοδείλων.
  • Το αγοράκι υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.
  • Η αστυνομία του Κέμπριτζσιρ ερευνά το συμβάν στον ζωολογικό κήπο Johnsons of Old Hurst, δηλώνοντας πως «Δεν νομίζουμε ότι ο συλληφθείς και το παιδί γνωρίζονται μεταξύ τους».

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Ένας άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού ένα 3χρονο αγοράκι κατέληξε στον περίβολο των κροκοδείλων, σε έναν ζωολογικό κήπο της κεντρικής Αγγλίας και υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία του Κέμπριτζσιρ είπε ότι έλαβε κλήσεις για ένα «συμβάν» στο Johnsons ⁠of Old Hurst, έναν ζωολογικό κήπο κοντά στο Χάντινγκτον, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να βρεθεί το παιδί στο κλουβί των ερπετών.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη.

«Σε αυτό το στάδιο, μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο την ώρα αυτού του αλγεινού συμβάντος, για να κατανοήσουμε τις συνθήκες. Δεν νομίζουμε ότι ο συλληφθείς και το παιδί γνωρίζονται μεταξύ τους», είπε η επιθεωρήτρια Βέριτι ΜακΚάν.

Ο ζωολογικός κήπος στον ιστότοπό του αναφέρει ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, το ενδιαφέρον της οποίας για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε σε «πάθος για τους κροκόδειλους». «Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη φάρμα κροκοδείλων μας εδώ, στο Johnsons of Old Hurst, ώστε να γίνουμε μέρος αυτής της αξιοσημείωτης προσπάθειας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος», ανέφερε ο ιστότοπος.

 

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