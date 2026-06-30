Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και αστάθεια σήμερα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ενώ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι η ζέστη θα διατηρηθεί και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Παρά τη θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει τη χώρα, οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να έχουν ακραία χαρακτηριστικά σε όλες τις περιοχές.

Η εβδομάδα θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας στα ηπειρωτικά, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας στα νησιά, ενώ στα ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι πιο αισθητή.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ηπειρωτικά, και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ηπειρωτικά, και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν αρχικά στη Θεσσαλία και, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν αρχικά στη Θεσσαλία και, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές, 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ έως το απόγευμα.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές, 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ έως το απόγευμα. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ο καιρός θα είναι αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές, 4 με 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές, 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Καιρός: Στα βόρεια θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα βόρεια θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-07-2026