Σαν σήμερα 30 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1905: Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908: Μία περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60.000.000 δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιομέτρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων.

Μία περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60.000.000 δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιομέτρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. 1913: Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λεηλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.

Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λεηλατούν και πυρπολούν το Δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934: Αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά, ο Φύρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ’ άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως «Η Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών».

Αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά, ο Φύρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ’ άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως «Η Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών». 1957: Εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας (Δημόκριτος).

Εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας (Δημόκριτος). 1993: Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, της «Πολιτικής Άνοιξης».

Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, της «Πολιτικής Άνοιξης». 1996: Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους, έναντι 2324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.

Ο Κώστας Σημίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους, έναντι 2324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. 1997: Η Κίνα αποκτά και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια Βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας.

Η Κίνα αποκτά και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια Βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας. 2002: Η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στον τελικό στη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0.

Γεννήσεις

1892: Στρατής Μυριβήλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. (Θαν. 19/7/1969)

Στρατής Μυριβήλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. (Θαν. 19/7/1969) 1939: Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. (Θαν. 25/4/1994)

Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. (Θαν. 25/4/1994) 1957: Λίνα Νικολακοπούλου, Ελληνίδα στιχουργός

Λίνα Νικολακοπούλου, Ελληνίδα στιχουργός 1959: Σάκης Τσιώλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

Σάκης Τσιώλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής 1966: Μάικ Τάισον, Αμερικανός πυγμάχος

Μάικ Τάισον, Αμερικανός πυγμάχος 1975: Ραλφ Σουμάχερ, Γερμανός οδηγός αγώνων

Ραλφ Σουμάχερ, Γερμανός οδηγός αγώνων 1984: Νίκος Οικονομόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής

Νίκος Οικονομόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής 1985: Μάικλ Φελπς, Αμερικανός κολυμβητής, με σπουδαίες ολυμπιακές διακρίσεις.

Θάνατοι