Ίντρα Κέιν: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Η εξομολόγηση για την τοξική σχέση και την επιστροφή στη μουσική

Η Ίντρα Κέιν μίλησε για μια βαθιά τοξική σχέση, η οποία, όπως ανέφερε, επηρέασε την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο ONE και περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία απομακρύνθηκε προσωρινά από τη μουσική.

Η ίδια ανέφερε ότι η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε μέσα από τις μουσικές σκηνές της Αθήνας. Όπως είπε, στη συνέχεια μπήκε στη ζωή της μια σχέση που της στέρησε την ελευθερία και την οδήγησε σε προσωπικούς και επαγγελματικούς περιορισμούς.

«Η πρώτη μου δουλειά στον Σταυρό του Νότου μού άνοιξε τον χώρο των μουσικών σκηνών και τους μουσικούς της Αθήνας, τις μπάντες, τις διασκευομπάντες, και η μία σεζόν, η μία δουλειά έφερε την άλλη. Γνώρισα πολύ κόσμο. Πάντα έπαιζα σε κάποια μουσική σκηνή κάθε χρόνο. Μετά ήρθε ο έρωτας στη ζωή μου. Ο τοξικός, βαθιά τοξικός έρωτας. Δεν ξέρω αν ήταν μεγάλος ή αν ήταν τόσο τοξικός που τον βίωσα ως πολύ μεγάλο έρωτα. Τέλος πάντων, ας το κρατήσω ως μεγάλο έρωτα που μου έμαθε πολλά πράγματα. Όταν σου στερεί την ελευθερία.

Όταν, γι’ αυτόν τον έρωτα, αποφασίζεις να στερηθείς πράγματα που αγαπάς και πείθεις τον εαυτό σου ότι δεν τα έχεις ανάγκη, ότι δεν είσαι αυτό, προσπαθείς να αλλοιώσεις τον χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου για να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Η απομάκρυνση από τη μουσική

Η Ίντρα Κέιν είπε ότι ο τότε σύντροφός της δεν μπορούσε να διαχειριστεί την παρουσία της στη σκηνή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ίδια έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει προσωρινά τη μουσική και να εργαστεί σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.

«Είπα ότι θα γίνω νοικοκυρά, επειδή ήταν κάτι που εκείνον τον σύντροφό μου τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι εγώ ανέβαινα σε μια σκηνή και μπορεί να θεωρούμουν ή να ήμουν ποθητή από άλλους άντρες. Ήμουν μικρή. Ήμουν κουτή. Και, ναι, ήμουν βαθιά ανασφαλής και δεν είχα ούτε αυτοεκτίμηση ούτε αυτοπεποίθηση. Δεν μπορούσα να πατήσω στα πόδια μου και είχα φοβερή αδυναμία στο να μείνω μόνη μου. Δεν είχα καμία πίστη ότι μπορώ να επιβιώσω μόνη μου, χωρίς να είμαι σε μία σχέση. Να μην έχω έναν σωτήρα.

Έχοντας μεγαλώσει σε μία βαθιά δυσλειτουργική οικογένεια, αναπτύσσονται και κάποιες λανθασμένες πεποιθήσεις. Είχα ανάγκη από έναν άνθρωπο να έρθει να με πάρει, να με πάρει από το χέρι και να μου πει: “Εγώ είμαι εδώ να σε σώσω και να κάνω τη ζωή σου καλύτερη”. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό, αλλά από τη στιγμή που τέθηκε αυτός ο όρος, ήμουν: “ΟΚ, εντάξει, δεν πειράζει, ναι”. Θα έκανα άλλο επάγγελμα. Έκανα άλλα επαγγέλματα όσο ήμουν σε αυτή τη σχέση. Πολλά. Γραμματέας, τηλεφωνήτρια…», είπε στη συνέχεια.

Οι περιορισμοί και η επιστροφή

Η τραγουδίστρια περιέγραψε ότι οι περιορισμοί δεν έμειναν μόνο στο επαγγελματικό πεδίο. Όπως είπε, η ζήλια επηρέασε και τις φιλικές και κοινωνικές της επαφές.

«Μετά από τέσσερα χρόνια, γιατί όταν υπάρχει ένας περιορισμός σε αυτό το κομμάτι, φέρνει και άλλους περιορισμούς γενικότερα μέσα στη σχέση. Δεν ενοχλεί μόνο αυτό. Αρχίζουν να ενοχλούν και άλλα πράγματα τριγύρω. Και αρχίζεις κάπως να το ζυγίζεις και να μην… Εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω σε πολλά κομμάτια. Ενοχλούσαν οι παρέες μου, ενοχλούσε το ότι μπορεί να υπήρχαν άλλοι άντρες στη ζωή μου, και σε φιλικό επίπεδο. Υπήρχε έντονο το κομμάτι της ζήλιας. Ήταν άλλο… Είχε μία τεράστια ανασφάλεια σε ένα κομμάτι ο τότε σύντροφός μου.

Εγώ το έπαιρνα όλο σαν δική μου ευθύνη, ότι ευθύνομαι εγώ, οπότε περιόρισα και τις κοινωνικές και τις φιλικές μου επαφές. Να είμαστε αγκαλιά εδώ, τα πάντα μόνο μαζί και επαγγελματικά να μην κάνω αυτό που θέλω. Και αναγκαστικά κάποια στιγμή πνίγηκες, πνίγηκες, πνίγηκες και μου έλειπε πάρα πολύ το κομμάτι της μουσικής, έστω και μέσω της σπουδής απλά. Και αποφάσισα ότι θέλω να σπουδάσω κανονικά φωνητική, να επιστρέψω στη μουσική. Και όταν το ανακοίνωσα, ότι “εγώ θέλω να κάνω αυτό”, μπήκε το δίλημμα “ή σπουδάζεις αυτό και ασχολείσαι και πάλι με τη μουσική ή χωρίζουμε”. Και είπα: “Εντάξει, ας χωρίσουμε”. Δεν είναι φοβερό;», τόνισε.

Κλείνοντας, η Ίντρα Κέιν ανέφερε ότι για πολλά χρόνια κουβαλούσε θυμό και θλίψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Η ίδια επισήμανε, ωστόσο, ότι θεωρεί πως η συμπεριφορά του συνδεόταν με δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες.

«Είναι πολύ λυπηρό, γιατί μεγαλώνοντας κουβαλούσα πάρα πολύ θυμό και πάρα πολλή θλίψη για πάρα πολλά χρόνια για αυτό το άτομο. Αλλά στον πυρήνα του ήταν ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Δηλαδή αυτά ήταν δικές του αδυναμίες και δικά του θέματα, θεωρώ, και αν είχε κάνει τη δουλειά με τον εαυτό του, θα μπορούσε να βρει ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Δεν ήταν το ότι η εκάστοτε σύντροφός του μπορεί να κάνει μία δουλειά και μπορεί να είναι ποθητή. Μπορώ να είμαι και στον δρόμο και να περπατήσω. Είχε συμβεί και αυτό. Να με έχει κοιτάξει κάποιος από το απέναντι πεζοδρόμιο και να έχουμε καβγά τρικούβερτο, γιατί με είχε κοιτάξει κάποιος από το απέναντι πεζοδρόμιο.

Ήταν όμως ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος σε πολλά άλλα κομμάτια του. Που λες: “Πόσο κρίμα”. Δηλαδή βασανιζόταν και ο ίδιος. Και εγώ τότε, εντάξει, δεν μπορούσα να το δω αυτό, όταν ήμουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και για χρόνια μετά δεν μπορούσα να το δω. Είχα φοβερό θυμό. Τώρα πραγματικά του εύχομαι τα καλύτερα και μακάρι να τα έχει βρει με τον εαυτό του, να έχει έρθει σε επαφή και με το συναίσθημά του και να έχει λύσει κάποια θέματα», κατέληξε η τραγουδίστρια.