«Εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας: Τι προβλέπει το σχέδιο κυβέρνησης και επιχειρήσεων για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά τον Σεπτέμβριο

Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο δύο μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η «εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας έχει πλέον επιτευχθεί, μετά τη σύντομη αλλά ουσιαστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, με τους πρόεδρους του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

Τι αποφασίστηκε

Στην σύσκεψη αποφασίσθηκαν τα εξής:

Πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Κατάργηση του πλαφόν από την 1 η Ιουλίου

Ιουλίου Μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι «στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση». Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6%, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, που είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς».

Στη συνέχεια, τόνισε ο υπουργός θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.

Αντιδράσεις της αγοράς

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ελέγχους και σε πρόστιμα, ούτε και σε κρατικές παρεμβάσεις με πλαφόν. Απαιτείται μια ευρύτερη «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» μεταξύ Πολιτείας, προμηθευτών, βιομηχανίας, εμπορίου και λιανεμπορίου, με κοινό στόχο τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης.

«Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιό τους. Σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να πιέζεται, οφείλουμε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα περιθώρια κέρδους, όπου αυτό είναι εφικτό και να «προεξοφλήσουμε» τη μείωση του κόστους αντικατάστασης στις τελικές τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης προς όφελος όλων. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απαιτούν υπευθυνότητα, συνεννόηση και μια ουσιαστική εθνική και κοινωνική συμφωνία».