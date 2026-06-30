Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι και προκρίθηκε στους «16»

Το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Ο Μπόνο απέκρουσε ένα πέναλτι, ενώ ο Σαϊμπάρι ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση και σφράγισε την πρόκριση των Βορειοαφρικανών.

Η Ολλανδία άνοιξε το σκορ στο 72ο λεπτό με τον Χάκπο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα του Σάμερβιλ στην αντεπίθεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το Μαρόκο, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντιόπ πήρε τη σέντρα του Ταλμπί και με γυριστή κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο είχε ένταση και δυνατές μονομαχίες, αλλά είχε λίγες καθαρές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες. Η Ολλανδία και το Μαρόκο χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν ρυθμό, ενώ οι δύο ομάδες προσπάθησαν κυρίως να ελέγξουν τον χώρο του κέντρου.

Η πρώτη υποψία ευκαιρίας για την Ολλανδία ήρθε στο 16ο λεπτό. Ο Χράφενμπερχ βρήκε με κάθετη πάσα τον Σάμερβιλ, όμως ο εξτρέμ των «οράνιε» ήταν εκτεθειμένος και η φάση σταμάτησε για οφσάιντ.

Το Μαρόκο απείλησε ουσιαστικά λίγο αργότερα. Στο 20ό λεπτό, ο Ελ Αναουΐ πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Βερμπρούγκεν αντέδρασε σωστά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Χακίμι δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Ολλανδό τερματοφύλακα να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Η ομάδα του Κούμαν απάντησε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 44ο λεπτό, ο Φαν ντε Φεν επιχείρησε δυνατό σουτ από μεγάλη απόσταση και ανάγκασε τον Μπόνο να διώξει δύσκολα σε κόρνερ. Αυτή ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια της Ολλανδίας προς τον στόχο.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, το Μαρόκο έκλεψε την μπάλα ψηλά και βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, όμως το σουτ του Ουναχί δεν βρήκε στόχο. Οι Βορειοαφρικανοί έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 45+6’. Ο Χακίμι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Σαϊμπάρι βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να κάνει επαφή και να τη στείλει στα δίχτυα.

Στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το Μαρόκο μπήκε πιο δυνατά και απείλησε ξανά στο 52ο λεπτό. Ο Ουναχί βρήκε τον Χακίμι μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, ο Μαροκινός μπακ έκανε δυνατό πλασέ από πλάγια θέση και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χακίμι βρέθηκε ξανά σε θέση βολής απέναντι από τον Βερμπρούγκεν, όμως ο Φαν ντε Φεν έκανε καθοριστικό τάκλιν και έκοψε την προσπάθεια την τελευταία στιγμή, πριν ο αρχηγός του Μαρόκου εκτελέσει.

Η πίεση του Μαρόκου συνεχίστηκε στο 63ο λεπτό, με τον Χακίμι να εκτελεί τέσσερα διαδοχικά κόρνερ από τα αριστερά. Στην πρώτη εκτέλεση δοκίμασε να αιφνιδιάσει απευθείας και χαμηλά, όμως ο Βερμπρούγκεν αντέδρασε δύσκολα και απομάκρυνε.

Η Ολλανδία βρήκε το γκολ στο 72ο λεπτό, κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Σάμερβιλ έφυγε γρήγορα στον χώρο μετά από κεφαλιά του Βέγκχορστ. Η άμυνα του Μαρόκου πρόλαβε αρχικά τη φάση, όμως ο Χάκπο ακολούθησε την προσπάθεια και από κοντά έκανε το 1-0.

Ακολούθησαν έντονες και φορτισμένες στιγμές, καθώς όλη η ολλανδική αποστολή έτρεξε προς τον σκόρερ για να τον αγκαλιάσει. Η στιγμή είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον Χάκπο, λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος.

Το Μαρόκο απάντησε στο 90+1’. Ο Ταλμπί έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ντιόπ, με δυνατή γυριστή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ισοφάρισε σε 1-1, οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Η παράταση και τα πέναλτι

Στο ξεκίνημα του έξτρα χρόνου, το Μαρόκο μπήκε ξανά με ένταση και στο 97ο λεπτό άγγιξε την ανατροπή. Ο Ραχίμι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από πάσα του Ταλμπί, απέφυγε τον αντίπαλό του με ντρίμπλα, όμως ο Βερμπρούγκεν αντέδρασε σωστά και απέτρεψε το γκολ.

Η παράταση δεν άλλαξε το σκορ και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, το Μαρόκο έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία, ο Μπόνο απέκρουσε μία εκτέλεση και ο Σαϊμπάρι ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας στους Βορειοαφρικανούς τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.