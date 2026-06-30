Γερμανία: Διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους πίσω από το μακελειό στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας με τους έξι νεκρούς

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν από επίθεση σε δομή πρόνοιας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού.

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Λίνεμπουργκ, Κάτριν Σβολ, οι Αρχές συνέλαβαν έναν 45χρονο άνδρα, Τούρκο πολίτη που γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο άνδρας είχε προγραμματισμένο ραντεβού στη δομή με υπαλλήλους, με αντικείμενο την επιμέλεια της τριών μηνών κόρης του.

Five people were killed in a shooting on Monday at a youth welfare facility in the northern German town of #Stade. Two people were arrested, including the suspected shooter, police said. pic.twitter.com/TFILfcjZd5 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 29, 2026

Σύμφωνα με πηγές των δημόσιων δικτύων NDR και WDR, ο πατέρας είχε κριθεί ότι παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς και η κόρη του είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια. Το παιδί είχε στη συνέχεια τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μητέρα του, όχι όμως στο οικογενειακό σπίτι στο Ανόβερο, αλλά στη δομή φιλοξενίας του Στάντε.

Κατά την επίθεση δεν τραυματίστηκαν ούτε η μητέρα ούτε η κόρη. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν υπάλληλοι της δομής και της αρμόδιας υπηρεσίας πρόνοιας. Το παιδί φιλοξενείται πλέον στην υπηρεσία πρόνοιας, ενώ η 34χρονη μητέρα του τελεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από την αστυνομία.

Η Κάτριν Σβολ ανέφερε ότι η αστυνομία δέχθηκε το μεσημέρι πολλές ταυτόχρονες κλήσεις για το περιστατικό. Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε μια «φριχτή σκηνή».

Τέσσερα άτομα ήταν ήδη νεκρά. Ένα ακόμη άτομο πέθανε έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάνηψης, ενώ το έκτο θύμα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Τα θύματα ήταν τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, οι οποίοι εργάζονταν είτε στη δομή είτε στην υπηρεσία πρόνοιας.

WATCH: Video shows the perpetrator being arrested after the deadly shooting in Stade, Germany; death toll rises to 6. pic.twitter.com/RwIY1e5Xmg — Scope Report (@ScopeReport_) June 29, 2026

Η αρχηγός της αστυνομίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 45χρονος επιχείρησε να διαφύγει με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 65χρονη γυναίκα. Η γυναίκα είχε «πολύ στενή σχέση με την οικογένεια του συλληφθέντος». Η αστυνομία ακινητοποίησε σύντομα το όχημα και συνέλαβε επιτόπου τους επιβαίνοντες, οι οποίοι ανακρίνονται.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο συλληφθείς φέρεται να συνδέεται με μεγάλη οικογενειακή συμμορία στο Ανόβερο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σε βάρος του. Η αστυνομία καλεί όποιον γνωρίζει στοιχεία για την υπόθεση ή για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Πληροφορίες, βίντεο και φωτογραφίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πύλης της αστυνομίας στην Κάτω Σαξονία.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση στο Στάντε. «Τα νέα από το Στάντε είναι βαθιά σοκαριστικά. Πολλοί άνθρωποι που ήθελαν να βοηθήσουν και να προστατεύσουν κάποιους άλλους που είχαν ανάγκη έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Μερτς σε ανάρτησή του στο X.

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε επίσης τους αστυνομικούς «για την ταχεία δράση τους».