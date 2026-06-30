Μουντιάλ 2026: Αναβλήθηκε η επιστροφή της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Μεξικό

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το Μεξικό, μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, πήρε παράταση και η πτήση της αποστολής μετατέθηκε για μία ημέρα αργότερα. Η αναχώρηση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από την Τιχουάνα, τελικά προγραμματίστηκε για το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις για τον λόγο της αλλαγής. Η ιρανική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων.

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Αθλητισμός

Εθνική ομάδα Ιράν
(Steven Bisig/Imagn Images via Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παράταση πήρε η επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το Μεξικό, καθώς η πτήση της αποστολής μετατέθηκε για μία ημέρα αργότερα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας.
  • Η αναχώρηση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, τελικά προγραμματίστηκε για το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της «Team Melli».
  • Η ιρανική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

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Παράταση πήρε η επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το Μεξικό, καθώς η πτήση της αποστολής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από την Τιχουάνα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετατέθηκε για μία ημέρα αργότερα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου Τύπου της «Team Melli» στο AFP, η αναχώρηση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), τελικά προγραμματίστηκε για το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τον λόγο της αλλαγής.

Υπενθυμίζεται πως η ιρανική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, αποτέλεσμα που την έφερε στην τρίτη θέση του 7ου ομίλου, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

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