Μουντιάλ 2026: Αναβλήθηκε η επιστροφή της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Μεξικό

Παράταση πήρε η επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν από το Μεξικό, καθώς η πτήση της αποστολής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από την Τιχουάνα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετατέθηκε για μία ημέρα αργότερα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου Τύπου της «Team Melli» στο AFP, η αναχώρηση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), τελικά προγραμματίστηκε για το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τον λόγο της αλλαγής.

Υπενθυμίζεται πως η ιρανική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, αποτέλεσμα που την έφερε στην τρίτη θέση του 7ου ομίλου, χάνοντας την πρόκριση στις λεπτομέρειες.