Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία έχασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα πέναλτι

Η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι, γνωρίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ήττα με αυτόν τον τρόπο σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Μάντσαφτ ηττήθηκε με 4-3 στα πέναλτι, μετά το 1-1 της αναμέτρησης, και δεν κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16».

Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου μπήκε στο παιχνίδι ως φαβορί, όμως η Παραγουάη του Γκουστάβο Αλφάρο έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία από την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Η Γερμανία είχε χτίσει διαχρονικά τη φήμη μιας ομάδας που διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία των πέναλτι, όμως αυτή τη φορά δεν επιβεβαίωσε το ιστορικό της πλεονέκτημα.

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Το ιστορικό της Γερμανίας στα πέναλτι

Η Μάντσαφτ είχε μέχρι σήμερα το απόλυτο σε διαδικασίες πέναλτι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες περιπτώσεις. Η Γερμανία είχε επικρατήσει της Γαλλίας το 1982, του Μεξικού το 1986, της Αγγλίας το 1990 και της Αργεντινής το 2006.

Σε αυτές τις τέσσερις διαδικασίες, οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει 18 πέναλτι και είχαν χάσει μόνο ένα. Η μοναδική άστοχη εκτέλεση είχε σημειωθεί το 1982, όταν ο Γάλλος τερματοφύλακας Ζαν-Λικ Ετορί είχε αποκρούσει το πέναλτι του Στίλικε.

Απέναντι στην Παραγουάη, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η Γερμανία έχασε τρία πέναλτι σε έξι εκτελέσεις, με τους Τα, Βολτεμάντε και Χάβερτς να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Το αποτέλεσμα έφερε έναν ακόμη αποκλεισμό για τη Μάντσαφτ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αρνητικό σερί μετά το 2014

Η ήττα από την Παραγουάη αποτέλεσε τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό της Γερμανίας πριν από τη φάση των «16» σε Μουντιάλ. Το 2018 και το 2022 η Μάντσαφτ δεν είχε καταφέρει να περάσει ούτε από τη φάση των ομίλων.

Παράλληλα, η Γερμανία ηττήθηκε στα πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Η προηγούμενη ήττα της σε αντίστοιχη διαδικασία είχε σημειωθεί στον τελικό του Euro 1976, όταν είχε χάσει από την τότε ενωμένη Τσεχοσλοβακία.

Από το 1954 έως το 2014, η Γερμανία είχε φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά σε 12 από τις 16 διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις τέσσερις περιπτώσεις που δεν τα είχε καταφέρει, είχε προκριθεί τουλάχιστον στα προημιτελικά. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2014, η Μάντσαφτ δεν έχει μπορέσει να φτάσει ούτε στη φάση των «16».