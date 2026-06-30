Μουντιάλ 2026: Σκληρή κριτική των γερμανικών ΜΜΕ μετά τον αποκλεισμό σοκ από την Παραγουάη – «Ταπεινωτική ήττα»

Σφοδρή κριτική δέχθηκε η Γερμανία από τα γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης, μετά τον αποκλεισμό της από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Η Γερμανία είχε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην ομάδα της Νότιας Αμερικής, όμως δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, η Παραγουάη επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι και πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά.

Η κριτική των γερμανικών Μέσων

Τα μεγαλύτερα γερμανικά Μέσα άσκησαν αυστηρή κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας. Η Bild έκανε λόγο για «έναν ακόμη γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη», ενώ περιέγραψε την εμφάνιση της ομάδας ως «αργή, βαρετή και νωθρή».

Το Kicker σημείωσε πως «η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 έφτασε πρόωρα στο τέλος της». Η Welt έκανε λόγο για «ταπεινωτική ήττα από την Παραγουάη» και χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ακόμη μία αποτυχία.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλα γερμανικά Μέσα. Το ZDFheute σχολίασε πως «ένα νωθρό ξεκίνημα ακολουθήθηκε από πικρή απογοήτευση». Το Tagesspiegel έκανε λόγο για «ένα ακόμη φιάσκο της Γερμανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα στα πέναλτι από την Παραγουάη», ενώ το t-online συνόψισε τον αποκλεισμό με τον τίτλο: «Δράμα στη διαδικασία των πέναλτι».

Ιστορική ήττα στη διαδικασία των πέναλτι

Ο αποκλεισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γερμανία ηττήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε διαδικασία πέναλτι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι τον αγώνα με την Παραγουάη, η «Μάνσαφτ» μετρούσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμες διαδικασίες, έχοντας αποκλείσει τη Γαλλία το 1982, το Μεξικό το 1986, την Αγγλία το 1990 και την Αργεντινή το 2006.

Στις τέσσερις προηγούμενες διαδικασίες, οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι και είχαν αστοχήσει μόνο μία φορά. Η μοναδική χαμένη εκτέλεση είχε καταγραφεί το 1982, όταν ο Γάλλος τερματοφύλακας Ζαν-Λουκ Ετορί είχε αποκρούσει πέναλτι Γερμανού εκτελεστή.

Απέναντι στην Παραγουάη, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η Γερμανία αστόχησε σε τρία από τα έξι πέναλτι που εκτέλεσε και γνώρισε έναν ακόμη οδυνηρό αποκλεισμό σε Μουντιάλ.

Παράλληλα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια, μετά τον τελικό του Euro 1976.