Πανσέληνος Ιουνίου: Εντυπωσιακές εικόνες από το «φεγγάρι της φράουλας» – Ο λόγος που πήρε αυτή την ονομασία

Η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου πάνω από το Σούνιο. Το φαινόμενο προσέλκυσε επισκέπτες και φωτογράφους, ενώ η ονομασία του συνδέεται με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας από ιθαγενείς λαούς της Αμερικής.

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Πανσέληνος Ιουνίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πανσέληνος της Φράουλας φώτισε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου τον ουρανό πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.
  • Το Σούνιο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, καθώς πολλοί επέλεξαν το σημείο για νυχτερινή παρατήρηση και φωτογραφικές λήψεις, συνδυάζοντας το φυσικό φαινόμενο με την ιστορία του Ναού.
  • Η ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας» έχει τις ρίζες της στους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής, οι οποίοι τη συνέδεσαν με την κορύφωση της συγκομιδής της άγριας φράουλας.

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Η Πανσέληνος της Φράουλας φώτισε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου τον ουρανό πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες σε επισκέπτες και φωτογράφους.

Το ολόγιομο φεγγάρι αναδύθηκε λίγο μετά τη δύση του ήλιου, με έντονο πορτοκαλί χρώμα και αυξημένη λάμψη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά 30% σε σχέση με το συνηθισμένο. Το φαινόμενο δημιούργησε ιδιαίτερο σκηνικό σε μία περιοχή με περιορισμένη φωτορρύπανση, όπου η παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού γίνεται με καλύτερες συνθήκες.

Το Σούνιο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, καθώς πολλοί επέλεξαν το σημείο για νυχτερινή παρατήρηση και φωτογραφικές λήψεις. Η εικόνα της πανσελήνου πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο συνδύασε το φυσικό φαινόμενο με τη μακραίωνη ιστορία του Ναού του Ποσειδώνα.

Η προέλευση της ονομασίας

Η ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας» έχει τις ρίζες της στους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής. Οι φυλές Algonquin, που ζούσαν κυρίως στις βορειοανατολικές περιοχές των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, συνέδεσαν την πανσέληνο του Ιουνίου με την κορύφωση της συγκομιδής της άγριας φράουλας. Έτσι, έδωσαν στην πανσέληνο του μήνα την ονομασία Strawberry Moon.

Στην Ευρώπη, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Φεγγάρι των Τριαντάφυλλων», καθώς συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία τα τριαντάφυλλα βρίσκονται σε πλήρη άνθηση.

Η πρώτη πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού πρόσφερε ένα ιδιαίτερο θέαμα πάνω από το Σούνιο και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους παρακολούθησαν το φαινόμενο από τον αρχαιολογικό χώρο και τις γύρω περιοχές.

Δείτε φωτογραφίες

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

Πανσέληνος Ιουνίου

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