Ιαπωνία: Έτοιμη για νέα παρέμβαση στις αγορές μετά τη βουτιά του γιεν

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Η ιαπωνική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε νέα παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος, καθώς το γιεν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η υπουργός Οικονομικών της χώρας, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε την Τρίτη ότι οι αρχές είναι έτοιμες να λάβουν «τα κατάλληλα μέτρα ανά πάσα στιγμή, όπως απαιτείται», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το μήνυμα προς τις αγορές

Η δήλωση λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τις αγορές, καθώς η Ιαπωνία δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να παρέμβει εκ νέου για τη στήριξη του εθνικού της νομίσματος. Η χώρα είχε ήδη δαπανήσει περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα για τον ίδιο σκοπό.

Το γιεν υποχώρησε τη Δευτέρα κάτω από το επίπεδο των 161,96 γιεν ανά δολάριο στις συναλλαγές του Λονδίνου, για πρώτη φορά από το 1986. Στις ασιατικές αγορές της Τρίτης διαμορφώθηκε στις 162,40 μονάδες έναντι του δολαρίου, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών του.

Οι αιτίες της υποχώρησης

Το ιαπωνικό νόμισμα βρίσκεται σε πτωτική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και η μεγάλη διαφορά στα επιτόκια μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας ασκούν πρόσθετες πιέσεις στο γιεν.

Η αποδυνάμωση του νομίσματος αυξάνει το κόστος των εισαγωγών για την Ιαπωνία. Η πίεση γίνεται εντονότερη σε βασικές πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο, το οποίο τιμολογείται σε δολάρια.

Οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και τουρισμό

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις στους καταναλωτές, μέσω γενναίων επιδοτήσεων στα καύσιμα και στην ενέργεια.

Την ίδια ώρα, το αδύναμο γιεν ενισχύει τον τουρισμό, καθώς καθιστά τις διακοπές, τις αγορές και την εστίαση στην Ιαπωνία σημαντικά φθηνότερες για τους ξένους επισκέπτες.

Παρότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε αυτόν τον μήνα τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, οι αγορές εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις του κόστους δανεισμού μέσα στο έτος. Η προοπτική αυτή διατηρεί τη διαφορά επιτοκίων και συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στο ιαπωνικό νόμισμα.

Πηγή: AFP