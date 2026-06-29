ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανακαλύπτει ξανά» το πρόβλημα επτά χρόνια μετά, το οποίο η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και άρνηση ουσιαστικών παρεμβάσεων, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης για τη σύσκεψη περί ακρίβειας, τονίζοντας ότι «επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αναζητά «εθελοντικές συμφωνίες» με την αγορά, ενώ αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.
  • Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει ότι «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα», αναρωτώμενη γιατί χρειάστηκαν «επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων» για να ασχοληθεί η κυβέρνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη για την ακρίβεια.

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«Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι, επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά “εθελοντικές συμφωνίες” με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και επικοινωνιακές παραστάσεις στο Μαξίμου. Όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν μείωση έμμεσων φόρων και η κυβέρνηση επιμένει να εισπράττει υπερέσοδα από την ακρίβεια, γίνεται σαφές ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και ποιος κερδίζει από αυτόν».

«Ίσως ο κ. Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κωφεύει», καταλήγει η ανακοίνωση.

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