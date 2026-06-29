ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη για την ακρίβεια.

«Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι, επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά “εθελοντικές συμφωνίες” με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και επικοινωνιακές παραστάσεις στο Μαξίμου. Όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν μείωση έμμεσων φόρων και η κυβέρνηση επιμένει να εισπράττει υπερέσοδα από την ακρίβεια, γίνεται σαφές ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και ποιος κερδίζει από αυτόν».

«Ίσως ο κ. Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κωφεύει», καταλήγει η ανακοίνωση.