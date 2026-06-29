Ψηλορείτης: Οργή για τις εικόνες ντροπής στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού – Γεμάτο από σκουπίδια και υλικά

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Εικόνες απόλυτης υποβάθμισης και εγκατάλειψης αντικρίζουν όσοι φτάνουν στην ψηλότερη κορυφή της Κρήτης, καθώς ασυνείδητοι επισκέπτες μετέτρεψαν το ιστορικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Ψηλορείτη, σε μια μικρή χωματερή. Πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και κάθε είδους απορρίμματα έχουν κατακλύσει τον χώρο, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των πολιτών.

«Ντροπή στα 2.456 μέτρα» – Αντιδράσεις για την έλλειψη παιδείας

Το θλιβερό σκηνικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ανάρτηση του Γιώργου Πριναράκη στην ομάδα «Save Paligremnos – SOS Plakias» στο Facebook. Η οργή είναι διάχυτη για την εικόνα που παρουσιάζει ένα σημείο μοναδικής φυσικής και συμβολικής αξίας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην καταγγελία, «είναι αδιανόητο άνθρωποι που διαθέτουν τη σωματική δύναμη να ανέβουν σε υψόμετρο 2.456 μέτρων, να στερούνται τη στοιχειώδη παιδεία και τον σεβασμό ώστε να μαζέψουν και να πάρουν μαζί τους τα σκουπίδια που οι ίδιοι δημιούργησαν».

Στην ανάρτηση αναφέρει:

«Η ντροπή του Ψηλορείτη

«Αυτές οι εικόνες δεν προέρχονται από κάποια παράνομη χωματερή, αλλά από την ψηλότερη κορυφή της Κρήτης.

Μέσα και γύρω από το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Ψηλορείτη, εκεί που η φύση συναντά την πνευματικότητα, κάποιοι “επισκέπτες” επέλεξαν να αφήσουν το αποτύπωμα του πολιτισμού τους: πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και κάθε είδους σκουπίδια.

Είναι πραγματικά λυπηρό και εξοργιστικό να αντικρίζει κανείς τέτοιες εικόνες σε ένα από τα πιο εμβληματικά και ιερά σημεία της Κρήτης.

Η έλλειψη σεβασμού τόσο προς το φυσικό περιβάλλον όσο και προς τον ίδιο τον χώρο λατρείας του Τιμίου Σταυρού είναι αδιανόητη.

Είναι αδιανόητο να έχεις τη σωματική και ψυχική δύναμη να ανέβεις στα 2.456 μέτρα, αλλά να μην έχεις τη στοιχειώδη παιδεία να πάρεις μαζί σου πίσω τα σκουπίδια σου.

Η ιερότητα του τόπου και η μοναδικότητα του κρητικού τοπίου βεβηλώνονται από την απόλυτη ανευθυνότητα.

Ως κοινότητα που αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και των μοναδικών τοπίων του νησιού μας, δεν μπορούμε να σιωπούμε.

Ο Ψηλορείτης δεν είναι ούτε κάδος απορριμμάτων ούτε προσωπική χωματερή κανενός.

Αν δεν μπορείς να σεβαστείς το βουνό, μην το ανεβαίνεις. Ανέβηκες; Πάρε τα σκουπίδια σου μαζί σου.

Είναι ζήτημα σεβασμού, παιδείας και αξιοπρέπειας.

Ας προστατεύσουμε τα βουνά μας πριν τα μετατρέψουμε οριστικά σε σκουπιδότοπους, αιολικά «πάρκα» και ξενοδοχεία.

Από εμάς ξεκινάει…

Υ.Γ. Συγγνώμη που σας χαλάμε την καλοκαιρινή σας ραστώνη.»

Οι φωτογραφίες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την εικόνα που παρουσιάζει η κορυφή του Ψηλορείτη, επισημαίνοντας ότι η προστασία τέτοιων περιοχών αποτελεί ευθύνη όλων.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων σε φυσικά τοπία υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. Ο Ψηλορείτης αποτελεί σύμβολο της Κρήτης και αγαπημένο προορισμό για χιλιάδες πεζοπόρους και προσκυνητές κάθε χρόνο. Ωστόσο, όπως αποδεικνύουν οι εικόνες, η ομορφιά και η μοναδικότητα του βουνού δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν τον σεβασμό όλων όσοι το επισκέπτονται.

Το μήνυμα της περιβαλλοντικής ομάδας είναι σαφές: η προστασία του φυσικού πλούτου του νησιού ξεκινά από την ατομική ευθύνη και την απλή πράξη να παίρνει ο καθένας μαζί του ό,τι ανέβασε στο βουνό.