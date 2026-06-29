Ολυμπιακός: Πρώτο «ραντεβού» στου Ρέντη για τους Ερυθρόλευκους – ΦΩΤΟ

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27 ξεκίνησε σήμερα, 29 Ιουνίου, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συναντά τους παίκτες του στου Ρέντη.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Κώστας Φορτούνης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν 2026-27 άρχισε σήμερα (29/6) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει το πρώτο «ραντεβού» με τους παίκτες του στου Ρέντη.
  • Νέα πρόσωπα στην πρώτη προπόνηση ήταν ο Πάμπλο Μαφέο και ο Πορτογάλος Νταβίντ Κόμο, ενώ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ.
  • Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν 2026-27 άρχισε σήμερα (29/6) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει το πρώτο «ραντεβού» με τους παίκτες του στου Ρέντη. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν διακοπές για έναν μήνα, «γέμισαν μπαταρίες» και ρίχνονται γεμάτοι προσδοκίες και υψηλούς στόχους στους απαιτητικούς ρυθμούς της προετοιμασίας.

Ο Πάμπλο Μαφέο ήταν το νέο πρόσωπο σήμερα, με δεδομένο πως οι Φορτούνης και Στουρνάρας έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το ίδιο ισχύει και για τον Πορτογάλο Νταβίντ Κόμο, ο οποίος αφίχθη σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους», στους οποίους μετράει ήδη δύο θητείες.

Οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρών στο Ρέντη.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.

 

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