Τραγωδία στην Κύπρο: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγο του και αυτοκτόνησε

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Τραγωδία στην Κύπρο καθώς ένας αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.