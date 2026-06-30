Τραγωδία στην Κύπρο: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγο του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Κύπρο καθώς ένας αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με το Cyprus Times, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.