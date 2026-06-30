Τραγωδία στην Κύπρο: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγο του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κύπρο, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν αστυνομικός.

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Διεθνή Νέα

Κύπρος
Πηγή: Philenews
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Κύπρο: Ένας άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σύμφωνα με το Cyprus Times.
  • Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αστυνομικό.

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Τραγωδία στην Κύπρο καθώς ένας αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.

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