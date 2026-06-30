Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου – Το ανδρικό τσαντάκι δίπλα της και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

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Νεκρή σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου εντοπίστηκε γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (30/6) στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο, στην οδό Τσιμισκή.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι και για τον λόγο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον έβδομο όροφο του κτιρίου. Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.