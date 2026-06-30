Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου – Το ανδρικό τσαντάκι δίπλα της και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή, το οποίο στεγάζει το αμερικανικό προξενείο. Δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι, γεγονός που οδηγεί στην εξέταση του ενδεχομένου ανθρωποκτονίας, ενώ εικάζεται ότι έπεσε από τον έβδομο όροφο του κτιρίου.

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Θεσσαλονίκη- νεκρή γυναίκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.
  • Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον έβδομο όροφο του κτιρίου, όπου στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρή σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου εντοπίστηκε γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (30/6) στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο, στην οδό Τσιμισκή.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι και για τον λόγο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον έβδομο όροφο του κτιρίου. Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

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