Μουντιάλ 2026: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας του Κάνσας για ένοπλο – Πυροβόλησε και κατά οπαδών – ΦΩΤΟ

Η αστυνομία των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 22χρονο Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μια σειρά ένοπλων επιθέσεων σε αυτοκινητοδρόμους του Κάνσας Σίτι, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τεσσάρων. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο οδηγός Uber που μετέφερε φιλάθλους για αγώνα του Μουντιάλ 2026.

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αστυνομία ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν άνδρα, ύποπτο για σειρά ένοπλων επιθέσεων σε αυτοκινητοδρόμους του Κάνσας Σίτι, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.
  • Μεταξύ των επιθέσεων ήταν και αυτή εναντίον οδηγού της Uber που μετέφερε φιλάθλους σε αγώνα του Μουντιάλ 2026, αν και οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως συνδεόταν με τη διοργάνωση.
  • Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ, ο οποίος θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος, με τις αρχές να συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό παρά την πολύωρη πολιορκία κατοικίας.

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Η αστυνομία των ΗΠΑ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μια σειρά ένοπλων επιθέσεων σε αυτοκινητοδρόμους του Κάνσας Σίτι, μεταξύ των οποίων και η επίθεση εναντίον οδηγού της Uber που μετέφερε φιλάθλους στον αγώνα Αργεντινή–Αλγερία για το Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τρίτης (16/6).

Οι πυροβολισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, εκτυλίχθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών κατά μήκος των διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων Interstate 670 και Interstate 70, με την αστυνομία να καλείται να επέμβει σε πολλαπλά σημεία σε ολόκληρη την πόλη.

Κάνσας, επιθέσεις
Τα σημεία των επιθέσεων

Μια ομάδα φιλάθλων της Αργεντινής δήλωσε στην εφημερίδα La Nacion ότι δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ επέβαινε σε όχημα της Uber καθ’ οδόν προς το γήπεδο. «Το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, ένα άλλο όχημα το πλησίασε και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον του», ανέφερε ένας από τους φιλάθλους.

Ο επιβάτης είπε ότι αμέσως μετά ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και τότε αντιλήφθηκαν ότι είχε τραυματιστεί.«Πάτησε φρένο και είδα το πόδι του. Ο άνθρωπος είχε μια τρύπα από τη σφαίρα», είπε ο φίλαθλος. «Καλέσαμε την αστυνομία. Ήταν φρικτό».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η επίθεση συνδεόταν με τον συγκεκριμένο αγώνα ή με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως τον 22χρονο Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-ΜΚάνσας, O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζουνιόζ
O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ πηγή: Kansas City, Kansas, Police Department
Κάνσας, O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ
O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ πηγή: Kansas City, Kansas, Police Department

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του υπόπτου σε κατοικία στην κοντινή πόλη Ιντιπέντενς, στην πολιτεία του Μιζούρι, γεγονός που οδήγησε σε πολύωρη αστυνομική πολιορκία του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό της κατοικίας και όταν οι αστυνομικοί μπήκαν αργότερα στο κτίριο, διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν κανείς μέσα.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στα ίχνη αυτού του ατόμου και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Στέισι Γκρέιβς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κάνσας, O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ
O ύποπτος Όσκαρ Σάντσες-Μουνιόζ πηγή: Kansas City, Kansas, Police Department

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μόλις δέκα ημέρες μετά από άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σε απόσταση περίπου τεσσάρων μιλίων από τη βάση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Κάνσας Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, kfvs12

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