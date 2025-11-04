Πύργος των Κόμηδων: Θλίψη στην Ιταλία για τον θάνατο του εργάτη – Εξ αμελείας ανθρωποκτονία εξετάζει η εισαγγελία της Ρώμης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τα μέλη της κυβέρνησής της εξέφρασαν βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του 66χρονου Ρουμάνου εργάτη, ο οποίος κατέληξε την περασμένη νύχτα, λίγα λεπτά αφότου απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων.

Ήδη στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο της κατάρρευσης, ο γιατρός προχώρησε σε καρδιακές μαλάξεις για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή που είχε προκύψει.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome. Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025



Στην συνέχεια, στο νοσοκομείο Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης, οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στην ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα.

Τις έντεκα ώρες που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης, ο Οκτάι Στρόιτσι επικοινωνούσε με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να του δώσουν και μάσκα οξυγόνου.

WATCH: A section of Rome’s Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1 — Reuters (@Reuters) November 3, 2025



Μια ώρα περίπου πριν από την διάσωσή του, ο εργάτης τους είχε πει «βιαστείτε, διότι δεν θα αντέξω ακόμη για πολύ».

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l’operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025



Οι ειδικές ομάδες των πυροσβεστών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης εισήλθαν στον πύργο, παρά τον μεγάλο κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της διάσωσης. Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ