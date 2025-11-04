Πύργος των Κόμηδων: Θλίψη στην Ιταλία για τον θάνατο του εργάτη – Εξ αμελείας ανθρωποκτονία εξετάζει η εισαγγελία της Ρώμης

Πύργος των Κόμηδων: Θλίψη στην Ιταλία για τον θάνατο του εργάτη – Εξ αμελείας ανθρωποκτονία εξετάζει η εισαγγελία της Ρώμης
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τα μέλη της κυβέρνησής της εξέφρασαν βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του 66χρονου Ρουμάνου εργάτη, ο οποίος κατέληξε την περασμένη νύχτα, λίγα λεπτά αφότου απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων.

Ήδη στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο της κατάρρευσης, ο γιατρός προχώρησε σε καρδιακές μαλάξεις για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή που είχε προκύψει.


Στην συνέχεια, στο νοσοκομείο Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης, οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στην ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα.

Τις έντεκα ώρες που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης, ο Οκτάι Στρόιτσι επικοινωνούσε με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να του δώσουν και μάσκα οξυγόνου.


Μια ώρα περίπου πριν από την διάσωσή του, ο εργάτης τους είχε πει «βιαστείτε, διότι δεν θα αντέξω ακόμη για πολύ».


Οι ειδικές ομάδες των πυροσβεστών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης εισήλθαν στον πύργο, παρά τον μεγάλο κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της διάσωσης. Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10:55 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

